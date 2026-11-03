高球／泰國15歲少女球員比賽遭雷擊身亡 家屬質疑主辦單位太晚停賽

泰國高爾夫球界傳出憾事，今年15歲的青少年高球選手艾雅瓦琳，上週末參加在泰國北柳府（Chachoengsao）舉行的青少年高球賽時遭雷擊重傷，送醫後搶救不治。家屬質疑，主辦單位未及時因應雷雨警訊，延誤停賽時機。

泰國公共電視台（Thai PBS）及曼谷郵報（BangkokPost）今天報導，事故發生於上週末下午，當時艾雅瓦琳（Aeyavarin Pradubyart）在球場參賽。現場另一名31歲女性球僮也遭雷擊受傷，目前仍在醫院接受治療。

艾雅瓦琳的母親娜查（Natcha Pradubyart）表示，她的女兒當時正在進行下午場比賽，期間球場已兩度傳出雷聲，但賽事仍繼續。

她說：「不久後，突然傳來一聲巨響，閃電擊中附近，接著便下起大雨。」娜查表示，工作人員直到這時才宣布暫停比賽，但為時已晚，女兒已遭雷擊。

報導指出，艾雅瓦琳被送往醫院時情況危急，醫療人員曾實施心肺復甦術，恢復其心跳，但她仍在父親趕抵醫院後不久離世。

艾雅瓦琳的母親日前在臉書發文悼念女兒，表示女兒遭雷擊後心臟曾停止跳動近1小時，經歷多次心跳停止，仍努力撐過一夜，只為等待父親趕回來見最後一面。

她寫道：「妳是最勇敢的孩子，我最親愛的艾雅。安息吧，我摯愛的孩子。」

艾雅瓦琳來自春武里府（Chon Buri）邦拉蒙（BangLamung），是泰國備受看好的青少年高球選手。她曾代表春武里府參加府級體育賽事，並在今年3月舉行的2026年青少年亞洲巡迴賽首站女子B組賽事中奪冠，原本預計參加更多的比賽。

長年指導艾雅瓦琳的高球教練佩奇（Petch）也在社群發文，「無情的雷擊毫無預警地將你帶離這個世界，但沒有任何事情能抹去那些回憶」。

賽事委員會透過聲明向罹難者家屬表達哀悼，並表示正與高爾夫球場管理單位合作，全面調查事故。原定11月7日舉行的賽事也無限期延期。