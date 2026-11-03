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網球／澤瑞夫登基球王史上第30位 蠻牛、辛納都獻祝福

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
29歲德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev）昨天正式登基「世界球王」，成為史上第30位世界第一。 歐新社
29歲德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev）昨天正式登基「世界球王」，成為史上第30位世界第一。 歐新社

29歲德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev）昨天正式登基「世界球王」，成為史上第30位世界第一，網壇好手紛紛獻上祝福，包括剛退位的義大利前球王辛納（Jannik Sinner）、「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）和美國傳奇山普拉斯（Pete Sampras）都獻上祝福。

曾在位球王209週的納達爾，錄製影片恭賀澤瑞夫達成特別成就，「我知道你有多努力來達成夢想，終於你成功了。兩座大滿貫、新科世界第一，恭喜你，真為你高興，祝你未來一切順利。」

因傷提前結束賽季的辛納也祝賀澤瑞夫有豐收的一年，「兩座大滿貫到手，終於登上世界第一，史上第30人，恭喜你和你的家人、你的團隊，好好享受，希望很快就能再見到你。」

美國傳奇山普拉斯、前球王庫瑞爾（Jim Courier）和名將康納斯（Jimmy Connors）也為澤瑞夫送上恭賀訊息，山普拉斯還自稱是澤瑞夫的「鐵粉」，從他出道就成球迷，「看到你每年進步，但看到你今年打出突破的一年，真的令人興奮。你實至名歸，所做的一切都非常正確，工作也很努力，所以我只想祝賀你和你的團隊，這是你應得的。」

56歲的庫瑞爾提到，從澤瑞夫10歲就看過他打球，現在的德國名將已經登上世界頂峰；康納斯也歡迎澤瑞夫加入特別的俱樂部，未來也會持續關注他的表現。

辛納 澤瑞夫 納達爾

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