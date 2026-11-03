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韓國羽賽／我22組人馬參賽 周天成力拚睽違8年第2冠

中央社／ 台北3日電
韓國羽球公開賽開打，周天成力拚個人生涯第2冠。 歐新社
韓國羽球公開賽開打，周天成力拚個人生涯第2冠。 歐新社

BWF超級500的韓國羽球公開賽，今天下午進行會內賽，儘管台灣部分國家隊成員都選擇休兵，但仍有22組人馬參賽，包括「一哥」周天成將力拚自2018年後，賽史個人生涯第2冠。

世界羽球總會（BWF）在2026年賽事已接近尾聲，超級300等級以上的賽事僅剩下在亞洲的4場比賽，本週的韓國公開賽就是11月份亞洲4連戰的首場賽事。

韓國羽球公開賽從1991年起開辦，台灣選手共拿過3次冠軍，包括1999年歸化的男單陳鋒、2009年女雙簡毓瑾/程文欣，以及最近一次就是2018年的男單周天成。

世界排名第4的周天成，已經篤定可以參加12月的BWF年終總決賽，他上週的德國海洛羽球公開賽提前休兵返台，為的就是要備戰亞洲賽事。

根據籤表，周天成首戰自家人、世界排名第66名的王渝凱，雙方過往交手過2次，都由周天成以直落2獲勝；若周天成首輪順利過關，16強高機率又要對上台灣球員王子維。

周天成表示，不論對手是誰，就是把心態調整好，每一場都要努力去衝擊對手，打出自己應該有的戰略和內容比較重要。

男雙賽事台灣前3組合李哲輝/楊博軒、王齊麟/邱相榤、李芳任/李芳至全都休兵，將由世界排名第32名的陳子睿、林煜傑扛重責，他們在10月下旬的法國羽球公開賽首輪，曾扳倒世界第3的中國組合王昶、梁偉鏗。

羽球 周天成

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