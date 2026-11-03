官方授權皮克敏路跑賽　2027年3月高雄登場

官方授權PIKMIN : RUN FESTIVAL in Taiwan於2027年3月14日起先後在高雄市、台中市與新北市登場，玩家可穿上UNIQLO製作主題路跑T恤，跟著皮克敏腳步在3.5公里賽道揮灑汗水。

活動規劃為適合全家大小一同輕鬆參與的互動路線，在賽道與會場沿途有皮克敏主題裝飾與拍照打卡區，讓跑者們彷彿置身遊戲世界，邂逅隱藏在角落的小傢伙們。

除享受漫步樂趣，活動現場設Nintendo Switch 2遊戲體驗區及任天堂官方授權商品販售區。

活動報名分「皮克敏組」與「皮克敏豪華組」，皮克敏組包含主題路跑T恤、專屬造型帽、手機包、中筒襪、運動水壺、號碼布與電子選手須知；豪華組在基礎物資之外，加入運動裝備包與造型浴巾。

賽事2027年3月14日高雄衛武營都會公園、3月21日台中中央公園、3月28日新北微風運河廣場接力登場。