青奧／我國游泳第一面獎牌！掌旗官李瀚100自奪銅

擔任2026第4屆達卡青年奧林匹克運動會中華代表團掌旗官的17歲泳將李瀚，為代表團帶回本屆青奧第一面獎牌，他在男子100公尺自由式游出50秒26，帶回銅牌，除為代表團獎牌開張，也是隊史第一面青奧游泳獎牌，寫下新猷。

就讀高雄市新莊高中的李瀚，今年曾在總統盃游出50秒08的個人最佳，達卡青奧擔任開幕代表團掌旗官的他，男子100公尺自由式預賽先游出50秒42的排名第一成績晉級決賽，決賽再推進到50秒26，登上頒獎台。

奪下銀牌的的中國謝以忱成績是50秒18，和李瀚只有0.08秒差距；俄羅斯托羅普金（Bogdan Toropkin）前50公尺落後，但最終逆轉兩位亞洲好手，以49秒66帶回金牌。