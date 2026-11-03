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青奧／5人制棒球勇闖最終戰 中華隊再對決古巴拚金

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中華隊全勝挺進金牌戰。圖／代表團提供（資料照）
中華隊全勝挺進金牌戰。圖／代表團提供（資料照）

2026第4屆達卡青年奧林匹克運動會，中華5人制棒球代表隊延續小組賽連勝氣勢，今天凌晨的4強賽以盤數2：1力退墨西哥隊，勇闖金牌戰，台灣時間明天凌晨0點25分將再度對決「紅色閃電」古巴隊，挑戰隊史青奧首金。

五人制棒球共有4男4女出征，上場時必須是3男2女或2女3男，不需要球棒與手套，僅需一顆專用橡膠球就能體現棒球的原理。中華隊女將張雯婷身高僅144公分，國中先接觸壘球，進入高中才進入五人制棒球世界，她認為五人制棒球小球更多、步伐變化多，挑戰性更高。

中華隊小組賽取得3連勝，包括小組賽最終戰直落二橫掃強敵古巴，奪下隊史交手首勝，今天延續連勝氣勢，第一盤以12：2提前擊敗墨西哥，第二盤雖以2：8讓出，但決勝盤敲出14支安打，最終以7：2拿下勝利，勇闖金牌戰。

中華隊金牌戰將再度遭遇古巴，台灣時間明天凌晨0點25分登場。

古巴 中華隊 棒球

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