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知本溫泉馬風雨同行迎十周年 國產材與運動共融寫下賽事新頁

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
香港失明人協會百人跨海挑戰知本馬。圖／大會提供
香港失明人協會百人跨海挑戰知本馬。圖／大會提供

「跑吧！孩子2026知本溫泉公益馬拉松」於11月1日在台東知本迎來十周年，清晨的滂沱大雨，隨後轉為烈日高照，跑者在天候變化中相互鼓勵、迎接挑戰。本屆以「行有所愛」為主題，透過公益接力、國產材應用與運動共融，串聯跑者與地方；現場並舉行新台幣80萬元公益捐贈儀式，支持「孩子的書屋」，延續陪伴台東在地兒少學習與成長的承諾。

本屆賽事由運動部全民運動署、台東縣政府指導，台東縣卑南鄉公所、台東縣知本溫泉觀光發展促進協會及知本老爺酒店共同主辦，於知本溫泉區熱力開跑。賽事規劃42K追日勇者組、21K山海探索組、10K溫泉活力組、6K知本漫遊組，以及今年首度推出的25K公益同行接力組，讓不同運動經驗的參與者，都能以適合自己的方式加入。

今年特別獲得農業部林業及自然保育署台東分署支持，以國產木材打造知本國家森林遊樂區柳心亭造型，成為賽事榮耀獎項，將台灣木材的自然紋理與溫潤質感，融入跑者的獲獎紀念，深受獲獎選手喜愛。透過國產材在運動賽事中的應用，讓參與者在感受競賽榮耀之餘，也認識台灣林業與在地木材的價值，將森林永續的理念帶進日常生活。

運動共融是本屆另一項重要亮點，由香港視障跑者、陪跑及隨行夥伴組成的百人團隊，專程跨海來到台東知本參與挑戰，在風雨與烈日中彼此提醒、相互支持，為賽事增添跨地域交流的意義，也讓更多人看見陪跑合作與友善運動環境的重要。

本屆由連續參加10年知本馬的李筱瑜擔任公益大使，並邀請「椅人」擔任共融大使。「椅人」以輪椅完成個人首場42K挑戰，為知本馬十周年留下難忘紀錄。賽事持續規劃視障、競速輪椅與運動輪椅等組別，讓不同身體條件的參與者，都能在賽道上挑戰自我、享受運動，以實際參與展現運動平權的意義。

首度登場的25K公益同行接力組，由3至5人組隊、每隊至少包含1名女性，共同完成25公里挑戰。從交棒時的相互鼓勵，到賽後隊友拿著獎牌與接力棒合影，團隊合作成為十周年賽事的新風景，也讓「為孩子而跑」從個人的參與，延伸為夥伴共同完成的公益行動。

知本馬長期透過提撥部分報名費及串聯各界資源，支持孩子的書屋與台東在地兒少。本屆80萬元公益捐贈，延續賽事與地方的連結，讓跑者的參與在終點之外，繼續成為孩子日常學習與成長的支持。

融入在地地方特色補給。圖／大會提供
融入在地地方特色補給。圖／大會提供

「跑吧！孩子2026知本溫泉公益馬拉松」於11月1日在台東知本迎來十周年，清晨大雨也澆不熄跑者熱情。圖／大會提供
「跑吧！孩子2026知本溫泉公益馬拉松」於11月1日在台東知本迎來十周年，清晨大雨也澆不熄跑者熱情。圖／大會提供

溫泉 運動 馬拉松

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