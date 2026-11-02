運動部聯手文化部辦運動漫畫徵選 亞運銅牌專業支援

運動部與文化部跨界合作辦理「雙百萬運動漫畫徵選」，經嚴謹之初審與複審，最終由《不惑羽球》、《抓襟》及《空中之巔》3部精彩作品與創作團隊脫穎而出。今天舉辦啟動記者會，由運動部長李洋、文化部長李遠與獲選團隊共同宣告，臺灣運動漫畫創作計畫正式破風啟航。

李洋表示，藉由漫畫或許多的文化保存，對運動員來說是重要的，像是他回到學校向學生提到程文欣學姐，學生可能不記得她，未來葉宏蔚、詹又蓁和自己都有可能被遺忘，包括楊傳廣、紀政和今日在場的前田徑選手中華奧會王景成副主席等前輩也是，透過運動與文化的傳承，可以讓更多人有所了解，這對下一代是好的事情。

李洋也提到，從「青春動滋券X文化幣」、國立臺灣歷史博物館的「亞洲在場：臺灣與亞洲運動會特展」到「雙百萬運動漫畫徵選」，李遠部長對運動和文化結合具重要性，也期待明年和文化部有更多的跨部會合作。

李遠致詞時表示，他與李洋是內閣中年齡最長、最小的部長，從李洋上任後，文化部、運動部一直有許多的合作，包含文化幣及青春動滋券的相互行銷與加碼，以及與國立臺灣歷史博物館、國家漫畫博物館等的漫畫展覽等，去年他更向李洋提出2個部會各以500萬元的預算，進行「雙百萬運動漫畫徵選」。

李遠說，雙百萬運動漫畫在文化部經過3個月徵件、4個月評審，終於完成徵選，漫長的過程，「我一直怕李洋覺得我騙他」。接下來，將在運動部的協助下，藉由教練、選手的陪伴進行田野調查等工作，「讓漫畫更有內容、更多感動」，希望以1年的時間完成創作，能夠在明（2027）首屆的「臺灣國際漫畫節」中呈現，並進而走向國際。

獲選的3部作品，深刻詮釋了運動多元的面貌與人文精神：

•《不惑羽球》—詮釋超越勝負的運動態度：以「運動之於人的本質」為核心，打破傳統以熱血致勝或技能巔峰為主的框架，傳遞「幾歲開始運動都不晚」、「享受運動，非最強亦無妨」的精神。特別邀請亞運羽球混雙銅牌得主葉宏蔚、詹又蓁擔任運動專業顧問，呈現最具張力且真實的羽球姿態。

•《抓襟》—刻劃柔道場上的羈絆與運動員精神：改編自柔道國手楊俊霆、楊勇緯兄弟的真實生命歷程。以兄長楊俊霆為主角原型，描繪其在選拔賽後轉任弟弟陪練員的極致心路，深刻展現運動員面對競爭、選擇、犧牲與無私支持時，最撼動人心的高尚精神。

•《空中之巔》—展現競技體操的極致美學與身心韌性：以競技體操為核心，透過高空中的騰躍與落地，探討自我價值、對運動的初衷以及克服創傷後重生的過程，呈現在高壓競技背後，運動員極致的追求與心靈蛻變。

為確保漫畫精準還原運動員的真實血肉，運動部在此次計畫中扮演關鍵的產製協作角色，積極媒合國手訪談、連結專業顧問，並開放頂尖運動員的搖籃—國家運動訓練中心進行實地田調與取材。《抓襟》團隊將進入國訓中心，實地記錄空間配置、訓練節奏與選手日常；《不惑羽球》亦在運動部媒合下，獲得亞運國手葉宏蔚、詹又蓁的專業支援。

運動蘊含豐富的身體實踐與生命經驗，其文化價值不僅限於勝負與獎牌，更累積於堅持與挑戰的過程。未來運動部將攜手國家運動產業發展中心，持續推動運動文化內容產業，以多元載體轉化臺灣運動記憶，發展運動文創IP，帶動產業蓬勃發展。

運動部攜手文化部辦理「雙百萬運動漫畫徵選」，運動部部長李洋在今天獲選計畫啟動記者會上致詞。圖／運動部提供