足球／姚仁恭攜魏寶生角逐足協龍頭 喊6個月改革、吳東亮點頭支持參選

中華民國足球協會改選戰火升溫，知名建築照明設計師姚仁恭今（2）日宣布，攜手台新新光金控副董事長、新光人壽董事長魏寶生，參選第14屆足協正、副理事長，挑戰尋求連任的現任理事長張璨。面對足協長期財務爭議，姚仁恭直言，協會仍有外界所稱的「財務黑洞」有待釐清，因此特別邀請具金融財務專業的魏寶生加入，承諾若當選，6個月內要讓改革有感，讓台灣足球真正「煞車、轉向」。

姚仁恭表示，台灣足球需要改革，不論誰帶領，都必須有勇氣跳進這個「火坑」，但絕對不能占著坑，卻把問題越搞越大。他強調，當選後第一週就會與協會各部門開會，了解實際運作狀況，並導入專業管理制度，若6個月內無法展現改革成果，也沒有臉向企業友人募款。

針對足協財務問題，姚仁恭指出，外界傳出協會存在數千萬元財務黑洞，究竟實際情況如何，必須進入協會後才能確認。他承諾將邀請專業財經團隊逐筆清查帳務，釐清債務合法性及發生原因，不合理的支出必須處理，該追回的款項也要追回，並優先支付積欠裁判、球員及賽事工作人員的費用。

足協財務問題由來已久，女足球員及賽事工作人員曾反映費用積欠問題，也讓財務治理成為本次改選的重要焦點。

魏寶生表示，參選前有向台新新光金控董事長吳東亮報告，吳東亮也認識姚仁恭，並同意兩人搭檔參選。他也希望未來除了協助建立財務制度，也能結合企業界及金融界力量，為台灣足球引進更多資源。

魏寶生強調，自己與姚仁恭同歲，兩人至今都還在踢足球。他從10歲開始接觸足球，曾拿下全國第三名，目前仍維持每周踢球習慣，因此對台灣足球發展有深厚感情。

至於如何讓台灣足球被國際看見，魏寶生認為，球員必須有更多機會感受國外比賽強度，接觸更高水準的教練與訓練環境，才能提升競爭力，逐步獲得國際認同。姚仁恭則指出，台灣足球的比賽數量必須增加，更要勇於向上挑戰，透過高強度賽事累積實力。

兩人此次提出財務制度、競賽優化、青訓改革及國際交流四大改革方向，包括落實財務公開、強化賽事轉播、聘任專職技術總監，以及建立海外足球人才資料庫等。

姚仁恭強調，這次以獨立身分參選，不希望再讓足球陷入過去的紛擾，也不會輕率承諾短期打進世界盃，而是希望從制度、財務及基層訓練開始，讓台灣足球逐步建立長期發展的基礎。