足球／參選中華足協理事長 姚仁恭盼攜手魏寶生改革協會

知名建築照明設計師姚仁恭，今天正式宣布和台新新光金控副董事長魏寶生搭檔，參選中華民國足球協會第十四屆理事長和副理事長，喊出「務實前行，穩健升級」的核心理念，並設定半年內改善足協形象的目標，希望為台灣足球尋求改革契機。

「大家都叫我不要接，我還是要跳出來。」68歲的姚仁恭笑說，自己從6歲就開始踢球，2014年成立「三三足球公益信託基金」，支持偏鄉原住民和菁英球員海外訓練，有感目前中華足協有很多待改善之處，「看不下去了，該為國家做點事情的時候。」

足協選舉本周六將舉行理監事選舉，姚仁恭將和現任中華民國足球協會理事長張璨競逐理事長。以獨立參選人投入選舉的姚仁恭透露，和可投票的成員沒接觸和交情，但盼和魏寶生能改變現狀。

姚仁恭今天提出四大改革方向，第一點就是建立好財務制度和紀律，另外包括競賽優化和品牌推廣、技術發展和青訓改革，以及國際關係與人才交流。

中華足協屢傳帳務問題，包括積欠選手、裁判費用，可能的財務黑洞高達千萬，姚仁恭強調，若能當選理事長，上任後將先處理裁判和選手的「辛苦錢」，所有帳務會一筆筆檢查過濾；他也坦言，要填平這些黑洞不是只靠熱情，因此邀請魏寶生一起加入，透過魏寶生的專業打造足協新氣象。