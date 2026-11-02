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路跑／瑞典好手艾姆格倫全馬首秀奪冠 肯亞切普基魯伊2度封后

中央社／ 綜合報導
瑞典選手艾姆格倫今天在紐約馬拉松奪冠，首次挑戰全馬就跑出2小時6分1秒的驚人佳績。 路透
瑞典選手艾姆格倫今天在紐約馬拉松奪冠，首次挑戰全馬就跑出2小時6分1秒的驚人佳績。 路透

瑞典選手艾姆格倫（Andreas Almgren）今天在紐約馬拉松奪冠，首次挑戰全馬就跑出2小時6分1秒的驚人佳績。

法新社報導，現年31歲的艾姆格倫9月在哥本哈根締造歐洲半馬紀錄後，便備受矚目。他在比賽最後1英里全力衝刺，擊敗義大利選手克里帕（Yemaneberhan Crippa），奪下冠軍。

肯亞好手切普基魯伊（Sheila Chepkirui）以2小時24分36秒第2度拿下女子組冠軍，成功抵擋去年冠軍歐比里（Hellen Obiri）的挑戰。歐比里後勁不足，最終排名第3，第2名則由美國選手麥克林（JessicaMcClain）奪得。

肯亞好手切普基魯伊以2小時24分36秒第2度拿下女子組冠軍。 美國聯合通訊社
肯亞好手切普基魯伊以2小時24分36秒第2度拿下女子組冠軍。 美國聯合通訊社

艾姆格倫今年8月在歐洲田徑錦標賽奪得1萬公尺金牌，拿下個人首座國際田徑賽事冠軍。這次他在由多名選手組成的領先集團中輕鬆跟跑，衛冕冠軍吉普魯托（Benson Kipruto）也在其中。

艾姆格倫在最後1英里拉開差距，甩開克里帕，率先衝線。克里帕最終以2小時6分14秒獲得亞軍。

瑞典選手艾姆格倫今天在紐約馬拉松奪冠，首次挑戰全馬就跑出2小時6分1秒的驚人佳績。 美聯社
瑞典選手艾姆格倫今天在紐約馬拉松奪冠，首次挑戰全馬就跑出2小時6分1秒的驚人佳績。 美聯社

賴索托選手卡莫福洛（Kamohelo Mofolo）以2小時6分26秒拿下第3名，僅以些微差距領先肯亞選手吉普魯托。吉普魯托原本力拚成為自2013年同胞穆太（Geoffrey Mutai）以來，首位連兩年奪得紐約馬拉松男子組冠軍的選手。

身披瑞典國旗、站在中央公園暖陽下的艾姆格倫接受ESPN訪問時表示：「說真的，這次初登場的表現實在無可挑剔。」

在成為首位榮獲世界馬拉松大滿貫冠軍的瑞典選手後，他說：「我不知道該說什麼，我現在感覺眼淚隨時都會掉下來。」

瑞典選手艾姆格倫今天在紐約馬拉松奪冠，首次挑戰全馬就跑出2小時6分1秒的驚人佳績。 美聯社
瑞典選手艾姆格倫今天在紐約馬拉松奪冠，首次挑戰全馬就跑出2小時6分1秒的驚人佳績。 美聯社

瑞典 肯亞 紐約馬拉松 籃球

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