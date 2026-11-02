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花式滑冰／18歲島田麻央首度參加成人組 勇奪加拿大站金牌

中央社／ 綜合外電報導
日本18歲花式滑冰新星島田麻央首度參加成人組的花式滑冰大獎賽，今天便在加拿大站以長曲第一名的成績，勇奪女子單人滑冰冠軍。 美聯社
日本18歲花式滑冰新星島田麻央首度參加成人組的花式滑冰大獎賽，今天便在加拿大站以長曲第一名的成績，勇奪女子單人滑冰冠軍。 美聯社

日本18歲花式滑冰新星島田麻央首度參加成人組的花式滑冰大獎賽（Grand Prix），今天便在加拿大站以長曲第一名的成績，勇奪女子單人滑冰冠軍。

繼日本18歲女將中井亞美本月稍早在花式滑冰大獎賽法國站（Grand Prix de France）成功衛冕後，本季花滑大獎賽第二站加拿大站的女子賽事，再度由日本選手摘金。

法新社報導，島田麻央轉戰成人組賽事前，成績就相當亮眼，擁有4面國際滑冰總會（ISU）世界青年花式滑冰錦標賽金牌，以及4面青少年花式滑冰大獎賽總決賽金牌。

島田麻央10月30日剛滿18歲。外界已經看好她成為2030年冬季奧運的奪牌熱門人選。

島田麻央昨天在短曲項目結束後暫居第一，今天在長曲開場時，便成功完成高難度的三周半跳（tripleaxel），落冰相當穩定。

日本18歲花式滑冰新星島田麻央首度參加成人組的花式滑冰大獎賽，今天便在加拿大站以長曲第一名的成績，勇奪女子單人滑冰冠軍。 美聯社
日本18歲花式滑冰新星島田麻央首度參加成人組的花式滑冰大獎賽，今天便在加拿大站以長曲第一名的成績，勇奪女子單人滑冰冠軍。 美聯社

雖然她後來的後外點冰四周跳（quadruple Toeloopjump）旋轉被判定不足，但仍以153.33分拿下長曲第一，以總分235.44分奪冠。

愛沙尼亞好手珮特洛琴尼亞（Niina Petrokina）延續去年與今年在歐洲花式滑冰錦標賽（歐錦賽）奪冠的氣勢，在短曲結束後以77.24分暫居第三，今天於長曲拿下143.83分，表現出色，最終以221.07分拿下銀牌。

美國選手利薇托（Isabeau Levito）在短曲以78.50分暫居第二，但是因為3周勾手跳（Triple Lutz）出現重大失誤，最終以長曲133.72分、總分212.22退居第三。

不過，利薇托身為2024年世標賽銀牌得主，仍以長曲成績力壓日本選手三宅咲綺，保住最後一席頒獎台名額。

島田麻央的名字取自於日本花滑名將淺田真央。她原本有機會入選日本上屆冬季奧運代表隊，但因年齡未符合參賽資格而無緣參賽。

2030年冬季奧運將於法國阿爾卑斯山區舉行。

加拿大 金牌 花式滑冰

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