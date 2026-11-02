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網球／維也納一盤未失奪冠 阿爾卡拉斯締造完美紀錄

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
維也納公開賽，阿爾卡拉斯強勢奪冠。法新社
維也納公開賽，阿爾卡拉斯強勢奪冠。法新社

世界排名第3的「西班牙小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）在維也納公開賽展現主宰力，以未失一盤之姿闖進決賽，最終站再以6：1、6：4擊敗「澳洲小野兔」德米納爾（Alex de Minaur），只花97分鐘就收下本季第4冠。

5場比賽一盤未失，決賽也打得強勢，阿爾卡拉斯透露，團隊和個人都很了解德米納爾，他的球風很有侵略性，球很平、速度快，「所以每一分都必須全力以赴，可能對其他人能打出的致勝球，對他卻不行。我必須非常專注，所以我們知道必須一開始就全神貫注，每一擊都提高速度和節奏。」

維也納公開賽，阿爾卡拉斯（右）奪冠，與居亞的德米納爾在領獎後合影。路透
維也納公開賽，阿爾卡拉斯（右）奪冠，與居亞的德米納爾在領獎後合影。路透

阿爾卡拉斯提到，他試著打得積極，展現求勝企圖心，很開心這周打出的內容，「我學到很多，要繼續前進，一步一步來，先在室內球場上，努力增強在這種場地上的比賽信心。」

維也納公開賽屬於ATP 500等級的賽事，23歲的阿爾卡拉斯本季在ATP 500的賽事打出16勝0敗的完美戰績，這座冠軍也是他第11座ATP 500金盃，網球史上排名第4，只有「三巨頭」費德勒（Roger Federer）、納達爾（Rafael Nadal）和約克維奇（Novak Djokovic）排在前頭。

維也納 阿爾卡拉斯 澳洲 籃球

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