快訊

高雄知名骨科醫院傳醫療暴力！男不滿母術後恢復不佳暴打醫師

換完尿布直接丟餐盤！家長離譜行徑曝光 店家停業消毒：已鎖定顧客

大陸記憶體想靠新技術超車 美光看清眉角決定不跟了

聽新聞
0:00 / 0:00

海洛羽賽／連兩年闖決賽 許尹鏸、林芝昀再「銀恨」

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
台灣羽球女雙組合許尹鏸與林芝昀。 中央通訊社
台灣羽球女雙組合許尹鏸與林芝昀。 中央通訊社

我國羽球「第一女雙」許尹鏸／林芝昀連兩年闖進德國海洛公開賽最終決賽，今年更是以女雙頭號種子身份挑戰金盃，可惜今天凌晨以18：21、19：21敗給印尼組合普拉提薇（Amalia Cahaya Pratiwi）／拉瑪丹蒂（Siti Fadia Silva Ramadhanti），尋求合作以來第一座BWF世界巡迴賽冠軍還要再等等。

2023年開始搭檔的許尹鏸／林芝昀，目前世界排名第7，是台灣排名最高的女雙組合，在超級500系列的海洛公開賽高居頭號種子且一路闖關，包括八強「內戰」擊敗許雅晴／宋祐媗，4強碰美國華裔組合林瑞蓉／李欣梅也以直落二過關。

決賽碰世界排名12的印尼組合，寶島女將首局雖陷入1：5落後，雖打出一波6：0攻勢超前，但12：9領先下也被對手連下6分，儘管瓦解對手2個局點，仍以18：21讓出。

第二局寶島女將打出5：2的開節攻勢，接續和印尼組合比數一路拉鋸，雙方總共10度比分打平，但19：19時印尼組合連下2分，驚險以21：19迎接勝利。

海洛公開賽總獎金50萬美元，寶島女雙去年決賽飲恨，今年又錯失冠軍，亞軍成績仍追平本季最佳，可獲得7800積分和19000美元（約62萬台幣）獎金。

羽球 印尼

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

海洛羽賽／連兩年闖決賽 許尹鏸、林芝昀挑戰合拍新猷

維也納網賽／新球王誕生 澤瑞夫晉級8強確定下周登世界第一

高球／緯創公開賽第三輪 黃靖火力全開65桿頂下榜首地位

WNBA／金州女武神成軍兩年登頂 陳紫柔成首位奪冠台裔女將

相關新聞

海洛羽賽／連兩年闖決賽 許尹鏸、林芝昀再「銀恨」

我國羽球「第一女雙」許尹鏸／林芝昀連兩年闖進德國海洛公開賽最終決賽，今年更是以女雙頭號種子身份挑戰金盃，可惜今天凌晨以18：21、19：21敗給印尼組合普拉提薇（Amalia Cahaya Pratiwi）／拉瑪丹蒂（Siti Fadia Silva Ramadhanti），尋求合作以來第一座BWF世界巡迴賽冠軍還要再等等。

青奧／5人制棒球勝古巴創歷史新猷 中華隊分組第1直奔4強

2026第4屆達卡青年奧林匹克運動會，中華5人制棒球代表隊迎來歷史性一刻，達卡時間1日在小組賽最終戰以 5：3、5：4 連下2局，隊史首度擊敗「紅色閃電」古巴隊，直接取得4強門票。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。