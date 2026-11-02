海洛羽賽／連兩年闖決賽 許尹鏸、林芝昀再「銀恨」

我國羽球「第一女雙」許尹鏸／林芝昀連兩年闖進德國海洛公開賽最終決賽，今年更是以女雙頭號種子身份挑戰金盃，可惜今天凌晨以18：21、19：21敗給印尼組合普拉提薇（Amalia Cahaya Pratiwi）／拉瑪丹蒂（Siti Fadia Silva Ramadhanti），尋求合作以來第一座BWF世界巡迴賽冠軍還要再等等。

2023年開始搭檔的許尹鏸／林芝昀，目前世界排名第7，是台灣排名最高的女雙組合，在超級500系列的海洛公開賽高居頭號種子且一路闖關，包括八強「內戰」擊敗許雅晴／宋祐媗，4強碰美國華裔組合林瑞蓉／李欣梅也以直落二過關。

決賽碰世界排名12的印尼組合，寶島女將首局雖陷入1：5落後，雖打出一波6：0攻勢超前，但12：9領先下也被對手連下6分，儘管瓦解對手2個局點，仍以18：21讓出。

第二局寶島女將打出5：2的開節攻勢，接續和印尼組合比數一路拉鋸，雙方總共10度比分打平，但19：19時印尼組合連下2分，驚險以21：19迎接勝利。

海洛公開賽總獎金50萬美元，寶島女雙去年決賽飲恨，今年又錯失冠軍，亞軍成績仍追平本季最佳，可獲得7800積分和19000美元（約62萬台幣）獎金。