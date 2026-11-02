青奧／5人制棒球勝古巴創歷史新猷 中華隊分組第1直奔4強

2026第4屆達卡青年奧林匹克運動會，中華5人制棒球代表隊迎來歷史性一刻，達卡時間1日在小組賽最終戰以 5：3、5：4 連下2局，隊史首度擊敗「紅色閃電」古巴隊，直接取得4強門票。

在此之前，中華隊在各層級國際賽中，從未贏過古巴，這次青奧締造隊史新猷，還取得小組賽3連勝，以分組龍頭之姿直奔4強。

中華隊在第一盤1局上由開路先鋒許梓奕率先上壘，且攻勢有效串連下取得2分，但古巴下半局就還以顏色追回3分。1分落後的中華隊5局上吹起反攻號角，1出局攻佔滿壘，之後連連突破古巴防線打下3分，以5：0領先。

「紅色閃電」5局下最後反撲，陳婉姿展現美技守備策動雙殺，即便之後再被攻佔得點圈，仍抓到最後1個出局數。

第二盤雙方前兩局無功而返，3局上中華隊首開攻勢，1出局攻佔滿壘，張雯婷掃回2分開啟大局，該局灌進5分，以5：0領先。

古巴3局下追回3分，又於4局下再添1分，但中華隊仍5：4領先，5局上雖未得分，但面對對手最後反撲，仍穩穩抓下3個出局數，贏得勝利。

中華隊總教練馮韋國表示，對古巴積極情蒐，做不少功課，「跟球員說打古巴一定會失分，但要穩下來，打好自己的球。」馮韋國強調，贏球的當下開心就好，「預賽已結束，明天我們還是要贏，才有機會進冠軍賽，我們還是得做好準備。」

演出關鍵守備的陳婉姿說，對古巴確實有壓力，因曾在世界盃冠軍賽輸對方，「我當時也有上場，今天我覺得一定要贏，所以有點激動！」

「我們跟古巴五五波，他們把分數追回來很正常。」陳婉姿提到，要做的事情就是再把分數討回來，很開心追回分數，也擊敗古巴。

除了兩隊的加油團，國際奧會主席柯芬特里（Kirsty Coventry）、前NBA球星，現任國際奧會執行委員加索（Pau Gasol），以及國際棒壘球總會會長法卡利（Riccardo Fraccari）等人都親臨現場，欣賞五人制棒球兩強相爭的精彩過程。

中華隊以分組第一前進5人制棒球4強。圖／代表團提供