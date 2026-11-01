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舉重／只差1公斤！郭婞淳世錦賽兩項排第4錯過頒獎台

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

我國「舉重女神」郭婞淳今晚在舉重世錦賽登場，她在女子61公斤級的抓舉、挺舉總共6次試舉全部成功，可惜最終抓舉104公斤、挺舉137公斤、總和241公斤，挺舉和總和都排名第4，無緣頒獎台。

今年舉重世錦賽在中國寧波登場，地主21歲小將裴鑫依和名古屋奪金的19歲楊柳月、北韓朴真海都與會，加上郭婞淳也參賽，名古屋亞運獎牌得主全部到齊。

郭婞淳9月名古屋亞運以抓舉107公斤、挺舉130公斤、總和237公斤奪得銅牌，上屆世錦賽也拿下挺舉、總和兩面銅牌，今年世錦賽抓舉從100公斤開始，成功後102公斤和104公斤也順利舉起，在A組選手中排名第7。

挺舉郭婞淳從130公斤開始，過關後嘗試133公斤和137公斤也都成功，但名古屋奪銀的朴真海第三次試舉舉起138公斤，楊柳月挑戰破世界紀錄的的145公斤雖失敗，第二次試舉成功的139公斤仍排名第二，裴鑫依第三次試舉更是舉起破世界紀錄的142公斤，總和254公斤同樣改寫世界紀錄，一人就包辦抓舉、挺舉和總和三面金牌。

楊柳月以總和249公斤奪銀，朴真海以總和243公斤排名第三。

32歲的郭婞淳雖無緣推進世錦賽累積8面獎牌紀錄，今天在跨世代對決仍展現競爭力，挺舉只差1公斤、總和差2公斤就能登上頒獎台，挑戰洛杉磯奧運仍有機會。

郭婞淳 舉重 世錦賽

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