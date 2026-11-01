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世界舉重錦標賽 郭婞淳挺舉、總和第4無緣頒獎台

中央社／ 記者黎建忠台北1日電

在中國寧波舉行的世界舉重錦標賽，台灣「舉重女神」郭婞淳全力拚戰，可惜在女子61公斤級以抓舉104公斤、挺舉137公斤、總和241公斤，獲得挺舉、總和第4名，無緣站上頒獎台。

現年32歲的郭婞淳，在上屆挪威弗勒世錦賽拿下挺舉、總和2面銅牌；她在9月的名古屋亞運，則是以抓舉107公斤、挺舉130公斤、總和237公斤獲得銅牌。

今年世錦賽郭婞淳再戰女子61公斤級，由於這個量級是2028洛杉磯奧運量級，參賽人數爆炸競爭相當激烈，依照參賽報名成績分為A、B、C、D共4組。

分在A組的郭婞淳，是10名參賽選手中年紀最大的，不過她在抓舉開把重量100公斤順利舉起，接著102、104也都順利過關，只不過這樣的成績僅能排在第7。

接著在郭婞淳拿手的挺舉項目，她開把130公斤過關，第2、3次試舉133、137公斤也都過關，挺舉成績比9月亞運多7公斤，表現相當出色，只可惜挺舉與總和都僅排在第4名。

今年的世錦賽，也是郭婞淳從2014年後，再度出現有參加世錦賽卻沒能拿到獎牌的情況；最終中國21歲小將裴鑫依，以抓舉112公斤、挺舉142公斤、總和254公斤，打破挺舉、總和的世界紀錄，帶回3面金牌。

教練林敬能表示，今天6次試舉都成功也算是有達到目標，亞運結束後又要備戰世錦賽，確實需要花很多心力去調整，「接下來要擬定好計畫，讓婞淳持續到2028奧運都還有競爭力。」

郭婞淳 舉重

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