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自由車／Gravel Fundo年終賽 決戰新北林口水牛坑越野場

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
特別設計的兩個蝸牛陣，看似簡單，實則難度拉滿，在地面因素的影響下，越到內圈則越需要放慢速度，一旦放慢速度，反而又難以運用動能前進，也讓許多車友留下深刻印象。圖／輪動台灣運動協會提供
特別設計的兩個蝸牛陣，看似簡單，實則難度拉滿，在地面因素的影響下，越到內圈則越需要放慢速度，一旦放慢速度，反而又難以運用動能前進，也讓許多車友留下深刻印象。圖／輪動台灣運動協會提供

全台規模最大的Off Road單車賽事「2026 Gravel Fundo年度系列賽事」迎來最終站，這場年度壓軸賽事首度移師林口水牛越野場地，這座有「臺版大峽谷」的特殊地形場域，為參賽選手帶來更加多元的地形挑戰與騎乘體驗。

賽事是由KS升降座管、NOVATEC輪組及SYB昇陽自行車等知名品牌共同發起，攜手14家臺灣自行車產業品牌，持續推動國內越野自行車運動發展。今年賽事以「Born here, ride here」為核心精神，期盼讓生長於這片土地的車友，透過各站不同的地形與賽道挑戰，深入探索臺灣山林之美，感受Off Road騎乘的獨特魅力。

2026 Gravel Fundo系列賽年終決戰今天早上8點辦在新北市林口水牛坑正式登場。本次是Gravel Fundo自2021年舉辦以來，第二次在北部舉辦，在2023年貢寮賽事後，終在排除萬難，並再多方協助下，為車友安排在知名汽機車越野場—林口水牛坑越野場舉辦年終賽事，同時在丹和工作室的規劃下，善用原場地的每一份土地，串連了兼具難度及樂趣的Gravel及XC賽道。由於台灣MTB及Gravel玩家持續成長，因此本場次除了許多頂尖車手相互角逐外，亦吸引不少各地新車友前來挑戰，所有人於中場休息及用餐時間也能以共同的興趣打成一片。

隨著本日的Gravel Fundo賽事結束，除了所有參與者玩得盡興、騎得開心外，也產出了各組別的冠亞軍，其中，長年與車友四處征戰各個MTB賽事，亦是北台灣最具指標性的MTB車店—向鸉單車老闆楊邦立表示，明顯感受到Gravel Fundo賽事不斷在成長，與車友一起參與更能凝聚向心力，但仍期待未來的Gravel Fundo能為車友帶來更多不同的樂趣，讓更多車友能為自己創造不同的紀錄。

法籍選手湯慕希表示，雖然目前GOBLIN車隊的人數不多，但他們不放過任何一次參加Gravel Fundo賽事的機會，而他本身就是喜歡MTB的車手，不定期結合多種元素的Gravel Fundo系列賽是不容錯過的活動，未來當然也會繼續參加。湯慕希同時表示，年終站的賽道樂趣及難度很高，賽道上可以發現對新手較為嚴苛，或許未來可以增設難度較低或圈數較少的新手組，吸引更多觀望或新手一起參與Gravel Fundo。

FKS車隊的林俊熙表示，Gravel Fundo一年多達三場，加上參加的CP值很高，很適合做為選手＂以賽代訓＂的賽事活動，選手也能藉此機會協助廠商測試產品，俊熙亦表示，未來車隊選手們也會持續以Gravel Fundo賽事代替訓練，為車隊爭取更多的曝光，另外，12/13即將上場，亦是國內知名賽事的大坪頂士官長盃歡迎有興趣的選手報名參加，也歡迎單純來看表演的民眾到場同樂。

從第一年就支持Gravel Fundo的Ciclovation總經理黃昭維表示，長期透過Gravel Fundo宣揚自行車運動，深深感受到各方面的進步，到場參與的人數及年齡層亦有明顯增長，即使本次巧遇國內有其它賽事舉行，人數雖不如前兩站，但仍可看到不少新面孔，並能快速和所有人同樂，這也讓黃總經理深受感動，並奠定未來5年，甚至10年持續投入的信心，相信在輪動台灣運協會的努力下，能將MTB融合在台灣的單車文化中。

來自澳門的馮健強表示，因澳門對Off Road運動及賽事相對封閉，因此好幾年來持續關注台灣Gravel Fundo賽事，惟時間及空間都難以配合，恰好此次賽事地點鄰近桃園機場，且恰逢澳門追思節假期，因此火速安排所有事宜，與老婆來台參賽。馮健強賽後表示，很感謝主辦單位持續舉辦Gravel賽事，雖然自己持續有做功率訓練，但實際在Gravel賽道上需要更多不同的技巧來控車及處理路面，甚至要在最快的速度選出路線，今日有幸來台參與可謂收獲滿滿，在此也要特別感謝一下老婆的支持，陪他一起來台參與Gravel Fundo年終戰。

雖然本站賽事巧遇Taiwan KOM Challenge 以及 Ironman墾丁賽事，仍吸引200名MTB忠實車手參與，大會也同步發佈2027年Gravel Fundo賽事的預估地點及時間，包括4月25到26日的屏東恆春站、6月12日到13日的台中老外林道站，最終站將於9月11日到12日舉行，目標希望帶領Gravel Fundo重回MTBer期待的超級八賽道，期望所有有興趣的車友提前安排行程，明年再與全台車友齊聚同樂。

水牛坑獨特的地形地貌，為車友提供無比美好的超大型拍照背板。圖／輪動台灣運動協會提供
水牛坑獨特的地形地貌，為車友提供無比美好的超大型拍照背板。圖／輪動台灣運動協會提供

Gravel Fundo透過系列賽的方式，定時創造全台車友齊聚一堂。圖／輪動台灣運動協會提供
Gravel Fundo透過系列賽的方式，定時創造全台車友齊聚一堂。圖／輪動台灣運動協會提供

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