路跑／ 「2026菊島澎湖跨海馬拉松」超過4100跑者迎風奔馳、挑戰自我

交通部觀光署澎湖國家風景區管理處持續透過休閒運動結合觀光之旅遊模式，拓展澎湖秋冬季節觀光特色。今天（1日）於西嶼西台遊客中心廣場舉辦第九屆「2026菊島澎湖跨海馬拉松」，吸引來自22個國家，包含137名國際旅客，超過4100名跑者齊聚菊島，共襄盛舉。併一同迎著海風、踏著晨曦，在澎湖獨特的海島風光中熱情開跑，以雙腳貼近菊島土地，挑戰自我極限，也為澎湖秋冬旅遊揭開熱力十足的序幕。最終澎湖在地選手王譯賢以2小時57分44秒拿下全馬男子組第一名，全馬女子組則由去年贏得冠軍的楊喬筑以3小時24分0秒1再次封后，拿下二連霸。

活動由澎管處處長郭振陵主持鳴槍起跑，並邀請行政院南部聯合服務中心副執行長顏子傑、澎湖縣參議王國裕、澎湖縣議員許月里、澎湖縣西嶼鄉鄉長李添進等貴賓共同參與；活動代言人-本土天團「玖壹壹」成員「洋蔥」親自挑戰全程馬拉松，澳洲駐台辦事處副代表司徒安（Daniel Stuart），也加入全馬行列，與各地跑者一起感受菊島賽道的魅力。

2026TAIWAN Plus馬拉松推廣節目《Chasing 42K of Marathon 》亦由主持人房思瑜帶隊前來拍攝，透過影像記錄跑者挑戰全馬的過程，呈現菊島馬結合運動與觀光的特色。此外，全馬、半馬、11K組別皆有視障跑團參賽，以堅定步伐迎接挑戰，展現運動共融的精神。

「菊島澎湖跨海馬拉松」今年邁入第九屆，賽事持續以澎湖獨特的海島環境及地方特色為核心，將路跑休閒運動與觀光旅遊、地方美食及產業發展相互結合，打造具有澎湖特色的度假型跑旅體驗。尤其「跨海」及「跳島」的賽事元素，讓跑者不只是參加一場馬拉松，更能透過雙腳深入認識澎湖，沿途欣賞海岸風光、感受地方人情，並將澎湖的美景、美食與熱情帶回各地。

接近上午九點半，王譯賢率先通過終點。28歲的王譯賢是澎湖在地人，而且還是謚門派出所的所長。他平常每周大約練跑超過100公里，這是他個人第三場全馬，也是第二次參加菊島馬拉松，最後不但如願闖進總排名，還勇奪第一。至於女子組則由去年贏得冠軍的楊喬筑再次封后，拿下二連霸。相較於去年的風勢，今年可說是風和日「烈」，尤其全馬在經過跨海大橋後，幾乎沒有遮蔭，風勢平和但又萬里晴空，對選手來說真的是很嚴酷的考驗。

年度賽事代言人洋蔥最終以4小時27分27秒完賽，雖然有拿到美味的龍蝦串，但卻因為爆熱而有些吃不下，反倒是補給站提供的冰涼氣泡飲料最對味，一杯接著一杯喝不停。雖然後段走走停停，但反倒能用每一步來慢慢欣賞澎湖的美。

今年賽事除展現澎湖海島風光，亦續將「美食」融入跑者的賽事體驗，打造話題十足的「痛風馬拉松」。於賽道採A、B點不折返的路線設計，讓跑者可以一路向前，不必重複相同路段，沿途盡覽更多澎湖景致；同時串聯澎湖美食、地方產業、觀光圈及在地加油團，讓跑者在挑戰體能的同時，也能深入體驗澎湖的地方特色。期待透過賽事持續帶動觀光人潮與地方產業發展，並逐步提升「菊島澎湖跨海馬拉松」的國際能見度，吸引更多國內外旅客來到澎湖，以休閒運動的方式認識菊島、感受澎湖。

而賽道上的「澎湖創意美食補給站」更是本屆賽事的一大亮點，10處補給站準備超過110道澎湖在地特色美食，從龍蝦、螃蟹、龍膽石斑，到花枝丸、炸丁香、仙人掌飲等特色料理，將澎湖豐富的海鮮及地方風味融入賽事補給。跑者一邊挑戰體能極限，一邊品嚐澎湖美食，讓「跑馬拉松」不只是速度與耐力的考驗，更成為一趟結合美景、美食與人情味的澎湖深度旅程。

此外，賽道沿線安排熱情的在地加油團為跑者加油打氣，並配置多組EMT機動巡迴服務，提供即時支援與安全維護，讓跑者能夠在安全無虞的情況下完成挑戰。一路上此起彼落的加油聲、澎湖海風與沿途美景交織，形成菊島馬獨具特色的賽事風景，也讓跑者在漫長賽程中感受到來自在地最真摯的支持。

隨著第九屆賽事圓滿落幕，菊島馬即將迎來十周年的重要里程碑。澎管處預計於澎湖遊客中心舉辦十周年特展，透過歷屆賽事照片、影像及紀念物件，回顧活動發展歷程與跑者故事，串聯跑友們共同的珍貴回憶，邀請更多民眾走進澎湖，延續菊島馬的精彩篇章，迎接下一個十年。

第九屆菊島澎湖跨海馬拉松其他各組成績分別為21公里男子組第一名張智超成績為1小時20分 24秒、女子組第一名王婷成績為1小時32分41秒，11公里燕鷗組男子前三名為陳俊偉、王譯泓、陳家祥，女子前三名則為黃資芳、莊佳瑜、王鈴蘭。

楊喬筑（右）連二年在菊島馬拿下女子組第一名。圖／澎管處提供

2026菊島馬半馬組出發前拱門合影。圖／澎管處提供

澎湖在地跑者王譯賢拿下全馬男子組第一名。圖／澎管處提供