新竹棒球場整修後首度開賽 高虹安開球謝金燕「練舞功」炒熱全場

新竹市立棒球場歷經整修改善，今天終於重新迎來球賽，首場賽事以「50周年交流賽COMEBACK 竹風再起」揭開序幕。新竹市長高虹安擔任開球嘉賓，球場內外洋溢熱鬧氣氛，高虹安表示，棒球場去年2月新竹地方法院解除保全證據後，市府團隊隨即進場整修，今天開幕也為新竹棒球場寫下新的篇章。

今天開幕表演更邀請「姐姐」謝金燕登台，演唱「練舞功」、「姊姊」等經典歌曲，並開著小飛機繞行球場一圈華麗登場，炒熱現場氣氛；今天賽後還將由韓國少女時代成員孝淵接力演出，為球迷帶來視聽饗宴。

高虹安表示，新竹市立棒球場自1976年啟用，今年適逢50周年，完成整修改善後，今天首度舉辦國際交流賽事。她回憶，棒球場曾因法院保全證據程序停滯11個月，去年2月新竹地方法院解除保全證據後，市府團隊隨即進場整修，感謝市府團隊、各界及市議會支持，讓球場得以重新迎接球迷。

這也是高虹安人生第一次為棒球賽開球，她坦言事前相當緊張，特別找來投手教練倪福德、張泰山及副市長林琨瀚指導練習，所幸順利完成開球，也期待接下來3天賽事圓滿成功。

高虹安指出，新竹市城市棒球隊「新竹風」成軍後，首度參加公開交流賽事，此次將迎戰日本、韓國及等隊伍，連續3天共5場比賽，期待透過國際交流，讓球迷感受棒球運動的魅力，也為新竹棒球場寫下新的篇章。

本次交流賽集結韓國尚武鳳凰隊、日本栃木金色勇士隊、國立體大臺灣啤酒棒球隊及新竹市城市棒球隊，展現臺日韓棒球交流的多元魅力，以精彩賽事迎接球場50周年。

新竹市立棒球場歷經整修改善，今天終於重新迎來球賽，首場賽事以「50周年交流賽COMEBACK 竹風再起」揭開序幕。記者郭政芬／攝影

開幕表演更邀請「姐姐」謝金燕登台，演唱「練舞功」、「姊姊」等經典歌曲。記者郭政芬／攝影