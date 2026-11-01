民俗運動／尋求三連霸 雲林下崙國小特優晉級

115年「全國民俗運動匯演賽」中區預賽今天（1日）繼續進行舞龍、舞獅、陣頭、扯鈴比賽，操場上鼓聲震天，祥龍瑞獅群起舞動，宛如一場大型廟會，觀眾大呼過癮。雲林縣是舞獅重鎮，口湖鄉下崙國小去年在「客家獅多獅女子組」封后，本屆要尋求3連霸，今天獲得90.17分特優晉級，邁開重要的一步。

下崙國小校長車達表示，學校目前共8班140位學生，發展舞獅運動邁入第11年，目前是校本課程的一環，同學們到了小五、小六都會積極投入，校友也會回來幫忙，「下崙龍鳳獅」已形成傳統，很有傳承的意義。不僅師長、學生投入，家長支持，整個社區凝聚力也形成了。

客家獅的特色是方口大開，又稱開口獅，表演時結合武術、舞蹈、戲劇和音樂，常見持兵器、盾牌者在兩側結陣，後來又加入豬八戒、孫悟空、三太子等人物增加趣味。車達說：「整套表演有完整的劇情，重點是每位小朋友扮演好自己的角色，了解團隊合作的重要，大家都很有使命感。」下崙獅隊共有43人，視狀況參加各項比賽，車達強調：「成績是其次，學校重視的是教育的過程。」

南投縣竹山鎮舞龍實力不弱，競技舞龍男女混合組（U12）中和國小94分特優晉級決賽。教練洪瑋佑表示，前年在全國民俗運動匯演賽獲第2名，去年因人數不足未報名，今年捲土重來，實力看好。竹山國小主任陳源庚在當地推廣舞龍已有十餘年，功不可沒。洪瑋佑目前在彰師大運科系念碩士，從小喜歡舞龍且樂此不疲；目前擔任中和國小、竹山國中的外聘教練。他說，每次舞龍加上龍珠手需10人，缺一人就練不起來，而且整條龍的造價不菲，動作不熟容易受損，凡此都是推廣的困難，需要克服。。

陣頭是以戰鼓、鼓術來呈現，雖屬於文陣的一種，演出時氣勢磅礡。彰化縣花壇國中菁英戰鼓隊相當知名，今天獲92.33分特優晉級。擔任主鼓的翁聖昊表示，小二開始學鼓，擂鼓需要體力和技術，加上團隊默契合作，才能完成一整套表演。他強調：「我覺得這項運動的好處是反應變快、身體變壯、耐力變好，還很舒壓。」品德戰鼓社社長李忻彤則說，比賽成績好會有集體成就感，是一項難得的體驗。未來如果還想繼續打鼓，可以效法學長姐，選擇民俗運動很強的二林工商。

在竹南國小進行的兩天中區預賽今天圓滿落幕，總計報名隊數1126隊，參賽人數2586人次；不僅比賽精彩，前來觀賞的苗栗鄉親也大飽眼福。

陣頭戰鼓，不同音色交織，展現傳統民俗藝術的活力。圖／全國民俗運動匯演賽提供