新竹球場強勢回歸掛「張泰山放心轟吧」布條 本尊笑：誰這麼愛我

新竹市立棒球場今天下午重新開幕，周邊住家也成為另類應援看板。有民眾在住家掛起紅布條，寫著「張泰山放心轟吧」、「免費看球就是爽」等字句，吸引目光。張泰山看到後也在臉書幽默回應：「唉呀～誰這麼愛我呀！」

新竹棒球場今天開幕，吸引不少球迷與民眾前來。陳姓球迷表示，早期觀看棒球比賽時，球場外圍總是站滿了熱情的球迷。如今看到球場周遭的建築物牆面張貼起加油與應援廣告，不僅能為場上的球員振奮士氣，也能帶動現場球迷的觀賽熱情，直呼「這樣子非常棒」。也有在地民眾直說，以前看棒球賽，在家中頂樓就能看，非常有趣。

棒球場周圍的建築物出現拉起白布條，寫著「強勢回歸」、「免費看球就是爽」、「新竹玻璃世界第一」、「張泰山放心轟吧」，讓張泰山在臉書上笑說「唉呀～新竹球場外怎麼會出現這條布條啦！唉呀～誰這麼愛我呀」。