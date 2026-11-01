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青奧／非洲辦奧運等級東道主 寶島小將開幕典禮揮旗

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
2026第4屆達卡青年奧林匹克運動會今天凌晨舉辦開幕典禮。圖／代表團提供
2026第4屆達卡青年奧林匹克運動會今天凌晨舉辦開幕典禮。圖／代表團提供

2026第4屆達卡青年奧林匹克運動會，台灣時間今天凌晨2點半舉行開幕典禮，中華代表團由朱宥恩和李瀚擔任掌旗官，正式拉響此次青奧征途的號角。

中華代表團派出游泳、羽球、5人制棒球、柔道、桌球及武術等代表隊選手參與開幕典禮進場，由總領隊陳美燕領銜，以及秘書陳奕璇陪同16名青年選手參與運動員繞場。中華奧會秘書長徐孝慈、運動部專門委員周德倫、各代表隊教練及團本部人員於看台觀禮。

本次是非洲首度舉行青奧，開幕典禮有超過1100名表演藝術家、舞者、演員、歌手參與演出，典禮開始前還有當地知名歌手輪番獻唱。

開幕典禮表演內容極力向全世界展現非洲文化，並注入年輕元素，表演服裝也大量呈現塞內加爾傳統的手工藝術。身著藍、黃、黑、綠、紅色服裝的舞者，不斷透過排列組合變換成奧運五環、達卡的英文DAKAR、2026及YOG（青年奧運縮寫）等圖樣，獲得全場萬人觀眾滿堂喝采。

典禮採掌旗官和代表團成員分開入場，先由代表團成員進場，再穿插一段演出後，才由各國掌旗官依序登場。

大會安排各代表團掌旗代表以2人一對、三對一組依照排序並排入場，中華代表團與塔吉克、坦尚尼亞一起進場，由朱宥恩持中華代表團名牌、李瀚掌奧會旗奮力揮舞。

朱宥恩與李瀚均是首次當掌旗官，朱宥恩頭一次到離台灣這麼遠的國家，她說過去大多在中國參加武術的國際賽，還是第一次來非洲比賽。

開幕典禮結束後，中華代表團隔天有桌球陳忞昕、林晉霆的單打、混雙賽事；鄭淽云、莊詠能的羽球單打、混雙賽程；武術朱宥恩太極拳／太極扇全能預賽；5人制棒球小組賽將出戰古巴。

2026第4屆達卡青年奧林匹克運動會今天凌晨舉辦開幕典禮。圖／代表團提供
2026第4屆達卡青年奧林匹克運動會今天凌晨舉辦開幕典禮。圖／代表團提供

2026第4屆達卡青年奧林匹克運動會今天凌晨舉辦開幕典禮，中華代表團進場開心合影。圖／代表團提供
2026第4屆達卡青年奧林匹克運動會今天凌晨舉辦開幕典禮，中華代表團進場開心合影。圖／代表團提供

2026第4屆達卡青年奧林匹克運動會今天凌晨舉辦開幕典禮，中華代表團由朱宥恩和李瀚擔任掌旗官。圖／代表團提供
2026第4屆達卡青年奧林匹克運動會今天凌晨舉辦開幕典禮，中華代表團由朱宥恩和李瀚擔任掌旗官。圖／代表團提供

2026第4屆達卡青年奧林匹克運動會今天凌晨舉辦開幕典禮，中華代表團由朱宥恩和李瀚擔任掌旗官。圖／代表團提供
2026第4屆達卡青年奧林匹克運動會今天凌晨舉辦開幕典禮，中華代表團由朱宥恩和李瀚擔任掌旗官。圖／代表團提供

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