嘉義市立田徑場整修完工首迎國際賽 雙潭馬拉松16國好手爭百萬獎金

嘉義市立田徑場歷經整修，10月完工後迎來國際路跑盛事「2026嘉義雙潭馬拉松菁英賽」今天上午鳴槍起跑，吸引來自台灣及15個國家共1622名跑者參賽，其中包括63名國際選手，角逐總額115萬1000元獎金。市長黃敏惠到場鳴笛為選手加油，賽事重返整修完成的田徑場起跑，並結合國際認證賽道，讓各國好手挑戰雙潭起伏地形。

嘉義雙潭馬拉松菁英賽以蘭潭、仁義潭為賽道核心，沿途結合自然景觀與城市風貌，但因地勢高低起伏，對跑者體能及耐力都是考驗。今年賽事分為全馬男子組、女子組及半馬男子組、女子組，總獎金提高至115萬1000元，吸引國內外菁英選手參與。

黃敏惠表示，蘭潭與仁義潭是嘉義珍貴的自然景觀，雙潭賽道具有挑戰性，能完成賽事的跑者都是「菁英中的菁英」。她也分享，今天一踏入會場，就有來自高雄的跑者表示，嘉義雙潭馬拉松一直是他心目中的第一名，讓她感受到跑者對賽事的肯定。

黃敏惠說，今年賽事重返10月甫完成整修的嘉義市立田徑場，市府除改善運動設施，也持續精進賽道規劃及路線配置，希望透過國際認證賽道，吸引更多國際選手來嘉義競技，提升城市運動賽事能見度。

市府教育處長黃媛楟表示，國際馬拉松賽道須由具備資格的專業丈量員測量，並經國際馬拉松及路跑協會（AIMS）認證。嘉義市早在2023年便以市立田徑場為起點完成國際賽道認證，目前全市已有3條通過國際認證的賽道，相關成績可作為菁英選手參與大型國際賽事的重要依據。

黃媛楟說，今年賽事也持續向「亞太超級馬拉松賽事聯盟」申請運動永續標籤，透過環境友善、資源循環及低碳辦賽等措施，降低大型運動活動對環境的影響。

教育處表示，未來將持續結合國際路跑賽事、雙潭自然景觀及地方觀光資源，提升嘉義市舉辦國際運動賽事的能力，讓更多國內外跑者透過馬拉松認識嘉義。

「2026嘉義雙潭馬拉松菁英賽」今天鳴槍起跑，吸引國內外共1622名跑者參賽，選手從嘉義市立田徑場出發，挑戰雙潭賽道。圖／嘉義市政府提供

嘉義市立田徑場10月整修完工，「2026嘉義雙潭馬拉松菁英賽」今天重返田徑場起跑，空拍畫面可見嶄新跑道及參賽選手集結盛況。圖／嘉義市政府提供