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路跑／台灣國家公園馬拉松 5千跑者陽明山開跑

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
「2026台灣國家公園馬拉松」活動今天於陽明山中山樓開跑。圖／內政部提供
「2026台灣國家公園馬拉松」活動今天於陽明山中山樓開跑。圖／內政部提供

內政部國家公園署舉辦「2026台灣國家公園馬拉松」活動今天於陽明山中山樓開跑，吸引來自24個國家、共5000名跑者共襄盛舉。內政部表示，本屆馬拉松賽道獲得國際AIMS認證，總獎金達60萬元，規畫全程馬拉松42.195公里、半程馬拉松21.0975公里及5公里路跑等組別，帶領選手穿梭於火山地貌與山嵐之間，在挑戰自我體能的同時，親身感受台灣山林與在地人文之美，將跑步熱情轉化為實踐永續的具體行動。

內政部董建宏一早特別親臨現場，為所有跑者加油。董建宏表示，這場賽事暌違多年重返陽明山國家公園，核心價值在「保育與永續利用之間取得平衡」，跑入國家公園，並留下來走入國家公園，認識這塊土地。本次賽事沿途行經中山樓、擎天崗及冷水坑等經典景點，希望選手在奔跑過程中親自感受秋日氣息，貼近、理解陽明山的自然地景與環境，讓珍貴的生態能夠永續代代傳承。

董建宏強調，本次賽事為將低碳循環理念扎根，採用包含100%回收寶特瓶再生聚酯纖維製作環保賽衣，賽道補給站使用無塑紙杯，降低一次性塑膠用品消耗。國家公園是台灣珍貴的自然資產，讓我們將「親近自然」轉化為「理解與尊重自然」，深刻留存與山林相遇的記憶，並在離開前帶走對環境的珍惜。

內政部進一步表示，為實踐地產地消與在地共榮，賽事終點會場設有山野市集，結合陽明山地區在地特色小農，推廣新鮮採收的當季農產、特色料理及當地咖啡伴手禮，縮短食物里程；現場亦結合銅管五重奏演出，讓跑者與民眾體驗陽明山文化之餘，徜徉於秋日山風、音樂與市集之間，享受不同於一般城市路跑的賽後時光。

競賽成績方面，半程馬拉松男子組由國內選手葉日鴻以1小時24分12秒奪冠，半程馬拉松女子組由國內選手古筱文以1小時39分40秒奪冠。全程馬拉松方面，男子組由日本選手SHOHEI MIYAMOTO以2小時57分20秒奪冠，女子組則由國內選手林冠汝以3小時41分44秒摘冠。

「2026台灣國家公園馬拉松」活動今天於陽明山中山樓開跑。圖／內政部提供
「2026台灣國家公園馬拉松」活動今天於陽明山中山樓開跑。圖／內政部提供

馬拉松 陽明山 路跑

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