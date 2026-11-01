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F1／漢米爾頓奪轉隊後首個桿位 義大利新星有望墨西哥封王

聯合新聞網／ 綜合報導
漢米爾頓奪法拉利生涯首個F1桿位，墨西哥站第四起跑的安東內利完賽第九以上即可封王。 法新社
漢米爾頓奪法拉利生涯首個F1桿位，墨西哥站第四起跑的安東內利完賽第九以上即可封王。 法新社

在F1墨西哥大獎賽排位賽，由法拉利車手漢米爾頓（Lewis Hamilton）跑出1分16秒51的成績，奪下他來到法拉利後的第1個桿位，另外有望在本站奪冠的梅賽德斯車手安東內利（Kimi Antonelli）本站將從第四位起跑，只要在本站以第九名以上的成績完賽，不管隊友羅素（George Russell）或漢米爾頓的排名如何，安東內利皆能夠在本站封王。

對安東內利來說，雖然本週只要以第九名完賽就能奪冠，但安東內利本週身體抱恙缺席本站媒體日，雖然在兩戰練習賽仍名列前茅，他也坦言：現在隨處都能聽到人們談論冠軍已經到手，這種氛圍多少帶來壓力，自己一直試圖盡可能隔絕這些外界雜音，但並不容易。

漢米爾頓成為繼1982年安德烈蒂（Mario Andretti）之後，奪得大獎賽竿位最年長的車手。賽後他興奮表示：「這感覺太棒了。這是我在法拉利的第一座竿位」

安東內利有望墨西哥站封王。 路透
安東內利有望墨西哥站封王。 路透

墨西哥站第四起跑的安東內利完賽第九以上即可封王。 美聯社
墨西哥站第四起跑的安東內利完賽第九以上即可封王。 美聯社

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