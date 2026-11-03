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德國雨賽／39分鐘速勝！ 許尹鏸與林雨芝昀連2年女雙爭冠

中央社／ 台北1日電
許尹鏸與林芝昀僅花39分鐘，直落2擊敗美國組合闖進德國羽賽決賽。 中央社
許尹鏸與林芝昀僅花39分鐘，直落2擊敗美國組合闖進德國羽賽決賽。 中央社

BWF超級500等級的德國海洛羽球公開賽，台灣女雙組合許尹鏸與林芝昀今天在4強僅用39分鐘，以21比16、21比15輕取美國組合勞倫、李欣梅，連2年闖進賽事冠軍戰。

世界羽球聯盟（BWF）女雙排名第7的許尹鏸、林芝昀，在德國海洛羽球公開賽名列頭號種子，今天對上世界排名第17的美國組合勞倫（Lauren Lam）、華裔球員李欣梅（Allison Lee）。

首局開打後雙方在比賽前段戰成6比6平手，不過台灣組合隨即提速，許尹鏸在隊友做球下多次主動進攻，一口氣打出9比1攻勢，奠定第1局勝基。

第2局，許尹鏸、林芝昀同樣展現韌性，儘管一度以3比7落後，但接著兩人發揮出色的輪轉默契，多次拉吊消耗對手體能，再度連得9分逆轉比分，正式擊垮對手士氣，順利直落2獲勝，也拿下生涯對戰3連勝。

許尹鏸與林芝昀在今年巡迴賽表現穩定，共7場比賽打進4強，其中拿下超級300等級的美國公開賽冠軍，另有2場亞軍；去年的德國海洛公開賽，台灣組合同樣闖進決賽，只可惜最後以亞軍作收。

連續2年挑戰冠軍金盃的許尹鏸、林芝昀，決賽對手將是印尼組合普拉提維（Amalia Cahaya Pratiwi）、拉瑪哈提（Siti Fadia Silva Ramadhanti）。

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