快訊

機車煞車桿尾端為何有顆球？車行老闆揭2用途 關鍵時刻能保命

台股暴跌1156點失守半年線！外資狂賣1124億 公股行庫、投信逆勢買超護盤

飛機中間座位扶手到底是誰的？專家揭不成文規則 醫師教3招減少痠痛

聽新聞
0:00 / 0:00

足球／球員、俱樂部都道歉了 皇馬教頭：姆巴佩事情已告一段落

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
皇家馬德里總教練認為姆巴佩風波已經告一段落。路透
皇家馬德里總教練認為姆巴佩風波已經告一段落。路透

國際知名法國足球明星姆巴佩（Kylian Mbappé）近期因「中國獨裁者」梗圖發言遭到大陸官方、民間反彈，外界關注這場輿論風波如何落幕。路透報導，皇家馬德里主教練何塞．穆里尼奧（José Mourinho）31日稱，認為事情已經告一段落。而近三日，大陸官媒、網路也未有更多相關批評聲浪。

路透報導，穆里尼奧表示，「這就是當今世界的危險所在，很多時候最好的做法就是保持沉默。因為你說的或評論的很多事情都存在風險。」，「但我同時也看到他（姆巴佩）在一家在這方面極具風範的俱樂部裡表現得非常負責。就我們而言，就是這樣。我們沒什麼可說的了。」

穆里尼奧說，「皇家馬德里和姆巴佩都展現出了迅速做出反應的風範，作為主教練，我覺得他們兩人都很好地代表了這一點。」

姆巴佩10月26日一段稱中國前領導人毛澤東為獨裁者的視頻在中國球賽媒體「懂球帝」宣稱「辱華」後，央視、大陸各合作企業紛紛作出反應切割、反制，並要求道歉，上周皇家馬德里、姆巴佩和西甲聯賽就這些言論道歉，聯賽主席哈維爾·特巴斯成立了危機應對小組，並會見了駐西班牙中國大使姚敬，西班牙足球界試圖控制事態發展的影響。

事實上，姆巴佩在歐洲媒體中被戲稱為「獨裁者」。各國球迷們曾製作表情包，將姆巴佩的臉疊加到軍事和政治領導人的照片上，暗示他有能力影響他效力球隊的決策。

路透報導稱，這次反彈凸顯運動員和品牌在利潤豐厚的中國市場所面臨的風險，因為諷刺毛澤東仍然是一個社會禁忌；BBC中文網報導，儘管事件引發強烈反彈，中國社交媒體上仍有不少人在追問，這名法國前鋒究竟說了什麼。因為大陸官方與民間的訊息並未直接提及毛澤東。

央視並未轉播皇家馬德里周日對桑坦德競技的比賽，包括蒙牛、妙可藍多與東鵬飲料在內的中國品牌也停止了與姆巴佩的一切合作。

但後續效應帶給大陸零售商困擾，星島日報報導，大陸線下超市紛紛下架東鵬旗下電解質飲品「補水啦」等印有姆巴佩頭像的產品，不少小店老闆苦於相關庫存滯銷，不能賣也很難退。

皇馬 姆巴佩 皇家馬德里

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

足球／「辱華」效應 姆巴佩代言的商品 不是被遮眼就是被挖臉

中國官方轟姆巴佩「辱華」封殺 陸球迷不解：誰被傷害感情了

姆巴佩之後換HelloKitty 網友諷：中國迎大道歉時代

NBA／波爾辛吉斯怪病纏身恐退休！勇士考慮認賠分手 柯爾坦言：完全措手不及

相關新聞

足球／球員、俱樂部都道歉了 皇馬教頭：姆巴佩事情已告一段落

國際知名法國足球明星姆巴佩（Kylian Mbappé）近期因「中國獨裁者」梗圖發言遭到大陸官方、民間反彈，外界關注這場輿論風波如何落幕。路透報導，皇家馬德里主教練何塞．穆里尼奧（José Mourinho）31日稱，認為事情已經告一段落。而近三日，大陸官媒、網路也未有更多相關批評聲浪。

海洛羽賽／連兩年闖決賽 許尹鏸／林芝昀挑戰合拍新猷

我國羽球「第一女雙」許尹鏸／林芝昀去年勇闖德國海洛公開賽最終決賽，今年以女雙頭號種子身份再度挑戰金盃，今天凌晨再進一步，面對世界排名17的美國華裔組合林瑞蓉／李欣梅以直落二闖關，今天深夜決賽將對決印尼組合，爭奪合拍以來的第一座BWF世界巡迴賽冠軍。

青奧／輸一贏三逆轉勝！我桌球小將闖混雙8強

2026第4屆達卡青年奧林匹克運動會，當地時間10月31日展開桌球賽事，中華隊小將陳忞昕、林晉霆混雙16強戰面對波蘭組合，在先丟1局的情況下後來居上，以8：11、11：8、11：8、12：10力克齊沃羅內克（Patryk Zyworonek）／拉伊科夫斯卡（Katarzyna Rajkowska），拿到8強門票。

運動人生／李玉龍：運動員轉職 耐操抗壓是本錢

台灣籃球隊林立，許多年輕運動員從小便寄望以打球為終身職業，但面對極高的淘汰率與有限的運動壽命，「退役後該何去何從」始終是每位運動員無法迴避的現實議題；事業有成的李玉龍送給準備踏出運動圈的年輕人八個字，「膽大心細，勇敢嘗試」。

運動人生／李玉龍休學苦練基本功 前輩「餵球」生信心

「你身高這麼高，想不想來打籃球？我們隊上有鍾枝萌、陳日興、曾增球、李志強等國手。」李玉龍聽到有機會和「偶像」們一起打球，欣然踏進籃球人生。他說，當時高中一年級，瞞著擔任校長的父親參加訓練，最後為此休學一年。

運動人生／李玉龍 籃球插班生驚奇之旅

十六歲才接受籃球正規訓練，李玉龍僅用一年就從陪練的無名小卒蛻變為亞青盃、世青賽國手。他在狀態巔峰的廿四歲告別籃壇，騎機車穿梭大街小巷送披薩，經商有成後致力推展兩岸青年體育交流活動，他常舉「林來瘋」林書豪為例，「打球應該是一種鼓勵，而不是放棄學業的藉口」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。