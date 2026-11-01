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海洛羽賽／連兩年闖決賽 許尹鏸／林芝昀挑戰合拍新猷

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
台灣女雙好手許尹鏸與林芝昀。中央社
台灣女雙好手許尹鏸與林芝昀。中央社

我國羽球「第一女雙」許尹鏸／林芝昀去年勇闖德國海洛公開賽最終決賽，今年以女雙頭號種子身份再度挑戰金盃，今天凌晨再進一步，面對世界排名17的美國華裔組合林瑞蓉／李欣梅以直落二闖關，今天深夜決賽將對決印尼組合，爭奪合拍以來的第一座BWF世界巡迴賽冠軍。

2023年開始搭檔的許尹鏸／林芝昀，目前世界排名第7，是台灣排名最高的女雙組合，在超級500系列的海洛公開賽高居頭號種子且一路闖關，晉級路包括八強「內戰」擊敗許雅晴／宋祐媗，4強碰美國組合更打得強勢，第一局6：6時打出連拿6分攻勢拉開領先，以21：16先下一城。

第二局寶島女雙雖先陷入3：7落後，但隨即打出一波9：0的逆轉攻勢，最終以21：15拿下勝利，歷時39分鐘搶進決賽。

海洛公開賽總獎金50萬美元，寶島女雙去年決賽飲恨，今年在超級500的北極公開賽打進決賽仍錯失冠軍，今天將挑戰締造合作最佳成績，對手是目前世界排名12的印尼組合普拉提薇（Amalia Cahaya Pratiwi）／拉瑪丹蒂（Siti Fadia Silva Ramadhanti）。

印尼 華裔 羽球

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