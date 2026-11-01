青奧／輸一贏三逆轉勝！我桌球小將闖混雙8強

2026第4屆達卡青年奧林匹克運動會，當地時間10月31日展開桌球賽事，中華隊小將陳忞昕、林晉霆混雙16強戰面對波蘭組合，在先丟1局的情況下後來居上，以8：11、11：8、11：8、12：10力克齊沃羅內克（Patryk Zyworonek）／拉伊科夫斯卡（Katarzyna Rajkowska），拿到8強門票。

陳忞昕、林晉霆第一局曾4分落後，一度追成8：8，但因失誤被對手逼出局點，且未能挽救而丟局。

第二局陳忞昕、林晉霆逐漸減少失誤，並率先來到2局點優勢，順利扳平局數，第三局也從8：7局面下率先來到3局點優勢，進一步取得聽牌。

第三局兩人遇對手強力反彈，3分領先下被追上，不過兩人化解對手2局點追成10：10，更進一步逼出賽末點，最終連下4分拿下勝利。

中華隊教練黃聖盛提到，第一局感覺兩個都還是比較緊張一點，打法比較迎合對手口味在打，剛下場的時候，主要是自己緊張比較多，「後面把戰術打得單一一點、再簡單一點，因為波蘭組合一些技巧沒有我們的好，我們多打一些小球的控制，然後積極上手，製造對手壓力。」

陳忞昕表示，第一局打完，教練提醒先降低不必要的失誤，先把球打進，再試著減少失誤；林晉霆也說，先設法減少失誤，再慢慢尋求控制局面的機會。

黃聖盛認為，第四局碰到亂流，主要對手表現也不錯，且知道該避開陳忞昕、林晉霆的優勢，「他們要避免跟我們對陣短球，盡量往長的打。」

「他們也很快知道問題並做出調整。」黃聖盛認為，由於兩人反應及時，免於被對手延長戰局。