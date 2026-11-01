李玉龍：運動員轉職 耐操抗壓是本錢

台灣籃球隊林立，許多年輕運動員從小便寄望以打球為終身職業，但面對極高的淘汰率與有限的運動壽命，「退役後該何去何從」始終是每位運動員無法迴避的現實議題；事業有成的李玉龍送給準備踏出運動圈的年輕人八個字，「膽大心細，勇敢嘗試」。

李玉龍坦言，現在的運動環境與他當年截然不同，看似機會變多，但競爭也變得更殘酷，對於球員來說，甚至必須要有「危機意識」，如果沒有第二技能，等到廿八、九歲發現球場沒有位置時，往往已經跟社會有某種程度的脫節，所幸運動員在長期訓練中培養出的堅毅、耐操與不怕苦的精神，正是轉職時最大的優勢。

他說，從一個熟悉的領域跨到陌生領域，心理調適是最大考驗，但年輕就是最大的資本，擁有失敗的時間本錢，只要做好心理準備，就勇敢跨出第一步，絕對不要害怕失敗。

他舉自己廿三、四歲選擇「轉業」為例，離開球場的他從最基層的餐飲服務業重新開始，當時披薩外送風潮剛在台灣興起，他騎著機車穿梭大街小巷送披薩，後來因緣際會跟小舅子轉戰成衣界，憑藉著過去籃球訓練培養出的堅毅性格，逐漸在制服市場打響名號，後來進軍成衣代工與製造，將事業拓展至香港、中國大陸等地，一晃已經近卅年。

「運動員最不怕的就是受挫與辛苦。練球那麼苦都熬過來了，面對商場上的困難與壓力，自然能扛得住。」李玉龍認為，運動員的背景也成了他在商場上的無形助力。

「勇敢嘗試」的人生態度，也深深影響李玉龍對三名女兒的教育理念。不同於自己當年被父親嚴格約束而走上「約法三章」之路，他對三名女兒的選擇完全尊重與放手，其中二女兒李宏葳與團隊同仁楊子樸共同為國內籃球盛事瓊斯盃創作主題曲，小女兒李宏薪也曾前往中國大陸的北京首鋼籃球隊擔任啦啦隊。

「運動可以改變一個人的人生，而教育與交流則可改變更多人的未來。」他特別推崇歐美的教育觀念，並以一度引領美國職籃ＮＢＡ風騷的「林來瘋」林書豪為例，在國外若書讀不好，教練根本不會讓你打球，「打球應該是一種鼓勵，而不是放棄學業的藉口」。