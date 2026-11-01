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休學苦練基本功 前輩「餵球」生信心

聯合報／ 記者劉肇育／專題報導

「你身高這麼高，想不想來打籃球？我們隊上有鍾枝萌、陳日興、曾增球、李志強等國手。」李玉龍聽到有機會和「偶像」們一起打球，欣然踏進籃球人生。他說，當時高中一年級，瞞著擔任校長的父親參加訓練，最後為此休學一年。

「那是我第一次走進正規球隊的訓練場，第一位見到的知名球員是『小白』白明禮。」李玉龍笑著回憶，當時他身高一九二公分，在台北市國軍英雄館附近被甲組球隊泰瑞電子前身、建弘電子青年隊球員搭訕，他心想可以見到知名球星，就到大安國中看對方練球。

進入籃壇 與父約法三章

「我連籃球基本動作都不懂，教練孫立忠仍叫我上場跑跑看，但光是底線跑兩趟就氣喘如牛，心想救護車最好備在旁邊。」李玉龍至今仍難忘自己的正規籃球初體驗。他說，教練可能看中他的身高與敏捷度，當下就安排他到網溪國小參加青年隊的練球，但終究紙包不住火，沒多久就被父親發現「異狀」。

「教育界出身的父親，當然極力反對我不認真讀書而去打球，但我為了追求夢想，展現極大決心。」李玉龍說，當時他與父親進行了一場「約法三章」的豪賭，他希望父親同意讓他休學一年全力投入籃球訓練，允諾如果沒有選上亞青盃國手就乖乖回學校念書，回歸原本預設的人生軌道。

他說，教練孫立忠師範大學畢業，與父親算是學長學弟，憑藉孫教練的三寸不爛之舌及他的執念與熱情，父親被說服了而點頭答應。之後連續半年，他每天從早到晚進行超高強度的訓練，教練看到他的努力與進步，將他拉到建弘成人隊參加「自由盃」賽事。

「那場比賽，是我籃球人生最重要的轉捩點。」李玉龍回憶，當時球隊當家控球後衛陳日興知道他爭取亞青國手的決心，在場上極力餵球給他，「籃球中鋒打得好不好，完全看控球後衛，陳日興、李志強等前輩一直給我很棒的助攻，我怎麼打都順，信心完全被點燃起來。」最終如願選上國手。

急流勇退 職涯清醒認知

為何那麼年輕就選擇離開球場，是李玉龍很常被問到的問題，他總笑著回說，是對於自己職業生涯的清醒認知。他表示，大專畢業後，隨著啟蒙教練孫立忠離開球隊，他開始思考籃球是否能成為終身事業，「當時中華職籃ＣＢＡ連討論都還沒開始，看不到明確的未來性，加上我知道自己不是科班出身，在技術與天賦上會遇到瓶頸，因此選擇退役」。

李玉龍坦言，那幾年的甲組籃球生涯中也曾有過深刻的自我懷疑，雖然打過亞青盃、世青賽，但有時還是會覺得自己會不會只是這個舞台的過客？當教練選擇離去後，他沒有太多眷戀，毅然決然告別賽場，「很多人事後諸葛，笑我離開得早也是幸運」。

「短短幾年的籃球生涯，對我來說已經非常精彩豐富；人生清單已經打勾了，我可以毫無遺憾地離開。」從一名連運球都運不好的街頭少年，到站上世青賽舞台與世界強權抗衡，李玉龍靠著天賦、汗水與一股不服輸的勇氣，賭贏了跟父親的約定，也寫下了自己運動人生的初篇章。

休學 籃球 身高

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「你身高這麼高，想不想來打籃球？我們隊上有鍾枝萌、陳日興、曾增球、李志強等國手。」李玉龍聽到有機會和「偶像」們一起打球，欣然踏進籃球人生。他說，當時高中一年級，瞞著擔任校長的父親參加訓練，最後為此休學一年。

李玉龍 籃球插班生驚奇之旅

十六歲才接受籃球正規訓練，李玉龍僅用一年就從陪練的無名小卒蛻變為亞青盃、世青賽國手。他在狀態巔峰的廿四歲告別籃壇，騎機車穿梭大街小巷送披薩，經商有成後致力推展兩岸青年體育交流活動，他常舉「林來瘋」林書豪為例，「打球應該是一種鼓勵，而不是放棄學業的藉口」。

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