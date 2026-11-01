李玉龍 籃球插班生驚奇之旅

打球不是棄學藉口 十六歲才接受籃球正規訓練，李玉龍僅用一年就從陪練的無名小卒蛻變為亞青盃、世青賽國手。他在狀態巔峰的廿四歲告別籃壇，騎機車穿梭大街小巷送披薩，經商有成後致力推展兩岸青年體育交流活動，他常舉「林來瘋」林書豪為例，「打球應該是一種鼓勵，而不是放棄學業的藉口」。

一名連運球都不怎麼會的高中生，因長得高而進入準職業隊；短短一年，他站上了亞青盃的球場，隔年更踏上世青賽舞台，與後來的ＮＢＡ南斯拉夫籍球星狄瓦茲同時參加這項比賽。這位「出道即巔峰」的傳奇主角，是一九八六年的亞青盃國手李玉龍。

李玉龍出生於一九六八年，父親是國中校長，在那個「惟有讀書高」的年代，身材高大又喜歡運動的他，始終只是棒球、籃球賽的觀眾。

遇鄭志龍大震撼 籃球啟蒙

升上高中那一年，他與同好組隊參加台北市的籃球分齡賽，意外碰上了由「籃球博士」鄭志龍等人組成的公賣青年隊，第一次感受到籃球並非拍拍球、投投籃那麼簡單，而是高強度的肢體衝撞與縝密的戰術攻防，除了給他極大震撼，也引起他對籃球更大的好奇與嚮往，當高一下學期在西門町街遇上「球探」，毅然加入球隊。

靈活、絕佳的爆發力是李玉龍的優勢，他靠著這些優勢及苦練，短短一年從陪練的無名小卒蛻變為第九屆亞青盃國手，與台灣籃壇「第一代黃金世代」鄭志龍、朱志清、李雲光等人一同出征。

雖然，外界認為當年的中華青年隊成績會落在四名外，但小選手們奮戰不懈，第一戰大贏韓國十七分，接著把中國大陸隊拖進延長賽後輸三分，對戰地主隊菲律賓以兩分輸球，最後一戰贏了日本十分，以預賽第三名進入複賽，季軍戰再度交鋒日本，以九十五比七十二大勝，拿下第三名。當時，記者看到當家中鋒朱志清下場休息時的替補中鋒、非科班出生的「籃球插班生」李玉龍時，不禁好奇詢問「他是誰啊，從哪冒出來的」？

一九八七年世青賽中華隊，李玉龍（第三排左四）與隊友合影。圖／李玉龍提供

隔年，因菲律賓放棄世界青年籃球賽，中華亞青代表隊遞補參賽，李玉龍看到南斯拉夫、美國、義大利及當年的西德、蘇聯等隊身高兩米多的長人都拉到三分線外投籃，徹底顛覆了他對籃球的認知。他說，到了世青賽，那真的是每場都在接受震撼教育，「你發現天賦與條件的差距是無法跨越的，人家的球都在你頭上飛來飛去、灌來灌去」。

世青賽結束後，李玉龍陸續效力於泰瑞電子與幸福水泥等國內籃球甲組球隊，但他卻在職業生涯最巔峰的廿三、四歲告別籃壇。從最基層的餐飲服務業幹起，之後轉到服飾業發展，事業逐漸穩定後，內心那股對運動的熱情再度燃起，於二○一三年加入「中華文化教育暨體育交流促進會」，結合體育界人脈與商場經驗，積極推展兩岸四地青年體育交流，舉辦「海峽盃籃球賽」。

登峰造極邀請賽 影響深遠

二○二一年新冠疫情期間，兩岸交流中斷，國內學生們整天只能對著螢幕上課、運動，學校跟教練都非常焦慮，希望能在安全的環境下給孩子們比賽的機會，促進會配合政府衛生與體育部門防疫規定，舉辦一場專屬國內學生的籃球邀請賽，賽事更名為「登峰造極青年籃球邀請賽」，這場固定在夏季登場的賽事，如今已成了台灣大專及高中籃球隊進入正式聯賽（ＨＢＬ、ＵＢＡ）前，最重要的熱身與戰術調整舞台。

近年，李玉龍接任促進會秘書長，出錢出力陸續舉辦排球賽、啦啦隊比賽，並推動「新鶯出谷」兩岸學生音樂交流活動，進一步讓體育與藝文結合。

從街頭發掘的籃球插班生，到商場老將，再到青年體育推手，李玉龍用一次次果斷轉身，寫下屬於自己的登峰造極之路，正如他常說的：人生很長，籃球只是其中一個章節。