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日本90歲健美選手金澤利翼西班牙競技　展現不老雄心

中央社／ 西班牙聖蘇珊納30日綜合外電報導
日本90歲健美選手金澤利翼（右）。美聯社
日本90歲健美選手金澤利翼（右）。美聯社

日本90歲健美選手金澤利翼（Toshisuke Kanazawa）今天登上西班牙馬雷斯梅海岸（Costa del Maresme）的舞台，證明年齡並非維持巔峰體能的障礙。

路透社報導，金澤來到西班牙濱海小鎮聖蘇珊納（Santa Susanna），參加國際健美總會（IFBB）主辦的賽事，在50歲以上選手參賽的「大師組」中，與比自己年輕數十歲的對手同台競技。

金澤的備戰方式與年輕的參賽選手相似。他在後台與團隊一起熱身，噴上古銅色皮膚噴霧，隨後在舞台燈光下展現肌肉。

金澤將自己的長壽與良好體能，歸功於嚴格的飲食習慣；他表示數十年前養成的一套生活規律，讓他至今依然保持強健的體魄。

他說：「這是我一直在研究，也想進一步了解的事。不過，自從50歲以來，我一直靠純日式飲食來增加肌肉，吃的是糙米、納豆和味增湯。」

他表示：「我喜歡嘗試別人沒做過的事，而我最想做的事，就是終生投入健美。」

金澤說，「一旦下定決心做某件事，就必須培養堅強的意志與決心，無論如何都要堅持到底。」

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