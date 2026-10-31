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高球／緯創公開賽第三輪 黃靖火力全開65桿頂下榜首地位

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
黃靖以三輪總桿202桿的優異成績衝上單獨領先。圖／TLPGA提供／葉勇宏攝影
黃靖以三輪總桿202桿的優異成績衝上單獨領先。圖／TLPGA提供／葉勇宏攝影

2026緯創女子公開賽今天在揚昇高爾夫鄉村俱樂部進行第三輪比賽，在天候變數增加的前提下，台、歐巡眾女將幾家歡樂幾家愁，昨天靠著Bogey-free打出67桿挺進到並列第七名的黃靖，今天表現更上一層樓繳出65桿佳績，目前三輪共累積202桿升至榜首。

世界排名第27名的歐巡女將卡桑德拉（Casandra Alexander）雖今天柏忌多於前一輪，但靠著更多小鳥進帳，特別收尾洞三呎推桿穩穩推進拿下Birdie更價值連城，最後繳出68桿佳績，以總桿數203桿獨居第二。本輪前尚保持領先地位的石澄璇則在推桿失利的因素下Birdie驟減，並吞下一記雙柏忌及兩記柏忌，最終僅打出74桿，以206桿成績暫時名列第五名。

繼今年台巡開幕戰取得生涯第五冠後再度迎接最佳奪冠機會，黃靖針對自己本輪優異表現表示，「今天出發之前算是調整得還不錯，知道擊球節奏和耐性都要比平常更加審慎一些，雖然不論是開球和後續的接桿都處在相對緊張的狀態，但所幸擊球結果都還不錯，特別是各種球路都能順著風向打出理想的方向和距離。」

南非好手卡桑德拉則表示，今天成績超乎預期，原本面臨場上高難度條件並不指望有太多賺分機會，最終卻獲得巨大豐收讓她感到驚奇，「今天難度很大，我和桿弟想說能夠穩定抓Par就夠了，如果偶爾能有Birdie進帳大概就是上天意外掉下來的禮物。雖然今天還是掉了一點桿數，但沒關係，畢竟這輪比較難打。」

今天第三輪結束後，明天將舉行最終輪賽程，球迷可在本賽事官網（wistronladiesopen.com）、TLPGA台灣女子職業高爾夫協會臉書粉絲團隨時關注比賽內容及賽事相關資訊，博斯高球二台也將在明天11點至17點進行直播，歡迎大家準時收看。

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