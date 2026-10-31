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青奧／非洲首次青奧明晨開幕 朱宥恩、李瀚任我代表團掌旗官

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
女子掌旗官武術選手朱宥恩。圖／代表團提供
女子掌旗官武術選手朱宥恩。圖／代表團提供

達卡青年奧林匹克運動會開幕典禮預定於台灣時間11月1日凌晨2點30分舉行，今天代表團也宣布將由女子武術套路選手朱宥恩以及男子游泳選手李瀚出任代表團掌旗官。

李瀚曾於2025巴林亞洲青年運動會，男子100公尺自由式獲得銀牌，此次青奧將參加50公尺自由式、100公尺自由式，及200公尺自由式，對於扛起掌旗官重任，李瀚表示，過去國內外運動會沒掌旗經驗，也沒有當過運動員宣示代表，舉著旗幟在開幕典禮進場是第一次，「大約是出發前幾天收到通知。」

男子掌旗官游泳選手李瀚。
男子掌旗官游泳選手李瀚。

李瀚表示，收到通知時，第一時間是感覺驚訝，他從未看過掌旗官在運動會入場的樣子，笑說：「是不是要拿著旗子，還要揮舞它，只知道這樣而已。」對於扮演掌旗官的身份，李瀚坦言還是會緊張，因為要走在最前排，且還要與另一位選手共同掌旗。

朱宥恩曾於2025年亞洲青少年武術錦標賽獲得青年女子太極拳金牌，及今年世界青少年武術錦標賽太極拳銀牌，此次青奧參加太極拳／太極扇全能賽事，「以前沒有經驗，掌旗官是第一次，心情很興奮、很激動，覺得自己要把這件事情做好。」朱宥恩表示，收到通知的當下，心情很緊張。

朱宥恩提到，平常訓練並不會想那麼多，就是由代表團安排，不會特地注意團隊如何做選擇，但會盡力做好這份工作。

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