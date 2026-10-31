擊劍／U23亞錦賽洪莉翔女子銳劍奪金 陳秉濬男子銳劍摘銅

2026年亞洲U23擊劍錦標賽於10月27日至11月3日在巴林首都麥納瑪舉行，本屆賽事中華代表隊共派出15名選手出賽，角逐男、女銳劍及男、女鈍劍項目，並在30日傳回捷報，女子銳劍好手洪莉翔奪下金牌，男子銳劍陳秉濬也帶回銅牌。

女子銳劍選手洪莉翔曾在2022年亞洲U23擊劍錦標賽獲得個人與團體雙銅，並於2025年與2026年亞洲青年擊劍錦標賽各獲一面銅牌；2024年巴林世界中學生運動會（ISF Gymnasiade）期間，她亦於同一地點奪得個人冠軍。本次賽事重返麥納瑪，洪莉翔在淘汰賽階段穩紮穩打，順利站上頒獎台頂端。

現場帶隊教練鄧吉善指出，洪莉翔在8強與4強戰前，透過賽前觀察對手，與教練團充分研擬戰術與應對動作，執行度逐步提升，順利晉級金牌戰。鄧吉善表示，本次參賽除了斬獲金牌，也藉由實戰檢視出後續可持續調整的動作細節，將作為未來挑戰世界級賽事的修正依據。

2026年亞洲U23擊劍錦標賽女子銳劍個人賽，我國選手洪莉翔（左）於劍道上展開弓步前刺進。圖／中華民國擊劍協會

在台透過線上直播掌握賽況的教練王三財則表示，洪莉翔在8強與4強賽一度因緊張導致動作僵硬，經國內連線心理建設與提醒，配合現場鄧吉善教練的即時戰術指引，決賽發揮應有水準。王三財進一步說明，出發前代表隊在台進行訓練調整，洪莉翔近期的臨場應變能力與心態掌控顯著提升，有效克服以往易患得患失的情況，成為本屆奪牌關鍵。

賽事期間，我國駐巴林代表處代表陳龍錦、參事黃裕峰及其眷屬、秘書黃品維，以及駐巴林技術團代理團長孫國祥、顧問廖柏瑋等人，均親赴比賽會場全程為選手加油，給予代表隊後勤與精神支持。