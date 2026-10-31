田徑／亞運摘金後逐步回歸現實 傅兆玄下一步放眼世錦賽舞台

今年在名古屋亞運田徑男子跳高奪得金牌，也是我國田徑男子選手暌違60年亞運金牌的傅兆玄，在今天出席亞運後首個公開代言活動，談到亞運落幕一個月後的心情，他直言已經開始有回歸現實的感覺，不能在榮耀中停留太久，必須收拾心情往下一個目標前進。

回顧亞運以2公尺25奪得歷史性金牌的喜悅，傅兆玄笑說，這段時間透過吃吃喝喝來釋放壓力，也好好享受了這份榮耀。不過隨著長假結束，他也坦言已經開始要進入賽季、準備加壓訓練，面對接下來的賽事規劃，他透露首要目標將放眼明年亞錦賽，並正積極規劃移地訓練，希望為新賽季做好萬全準備。

亞運奪金後首度出席這樣的大型公開活動，傅兆玄坦言一開始難免有些緊張，但也笑說透過活動吸收了不少新知識與裝備科普。面對未來的挑戰，這位跳高好手展現成熟心態，強調會把亞運的榮耀化為前進動力，一步步朝下一個國際舞台，尤其是以去年已經嘗試過的世錦賽為目標繼續邁進。