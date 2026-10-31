「山之島‧路無限」體驗展登場 亞運金牌傅兆玄分享山林紓壓哲學

為了倡導山域安全觀念並將「安全走進山林」融入全民生活，「2026國際登山趨勢論壇暨山林生活沉浸式體驗展」今天在國立台灣科學教育館以「山之島‧路無限」為主題盛大揭幕，運動部全民運動署署長房瑞文、名古屋亞運田徑跳高金牌得主傅兆玄，以及曾締造無氧攀登8000公尺巨峰紀錄的高山登山家黃文辰皆出席親身體驗，盼透過五感互動互動關卡，提升大眾對山域環境的認識與安全防備。

房瑞文指出，自108年政府實施「山林開放」政策以來，入山人口大增，但若缺乏正確的安全概念，往往隱藏巨大風險，因此全民署自去年成立後，持續致力推廣登山運動與安全教育。他表示，「這次為期一個月的沉浸式體驗展，特別規劃五感互動關卡，讓民眾了解入山前應做足哪些準備，萬一不幸遇到危機又該如何冷靜應變。」

除了體驗展外，11月7日、8日也將舉辦「國際登山趨勢論壇」，邀請多國專家進行跨界交流。房瑞文強調，希望藉由國際經驗提升台灣登山運動的安全性，並藉此將台灣壯麗的山林景致推向國際舞台。

在體驗展中感受山域求生與繩索應用的傅兆玄，私底下也是一名「山林愛好者」，他透露，在面對高壓課表與密集訓練時，總會抽空走進山林紓壓，「聽聽鳥叫蟲鳴、眺望遠方風景，對我來說是很好的放鬆方式。」

作為頂尖跳高選手，傅兆玄指出山林訓練對心肺功能提升大有裨益，他提到過去在高雄壽山與嘉義奮起湖進行移地訓練時，就曾透過爬山強化體能。談起最難忘的登山回憶，傅兆玄笑著回憶，國中時在奮起湖移地訓練，凌晨5點就起來晨跑，「從黑夜跑到日出，看到山間雲霧與太陽升起的景色，是我一輩子都不會忘記的畫面。」

展覽現場另有高山登山家黃文辰現身說法，分享過去生死一瞬間的搜救應變經驗，呼籲民眾重視安全防護。主辦單位表示，系列活動還包含登山創新生活展、全民親山步道體驗及山岳電影特映會等，歡迎民眾共襄盛舉。