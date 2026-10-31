青奧／5人制棒球首戰直落二地主塞內加爾 中華隊奪隊史首勝

2026第4屆達卡青年奧林匹克運動會，中華5人制棒球代表隊達卡時間30日小組賽首戰面對地主塞內加爾，展現強大攻擊力，以11：1、10：0拔得頭籌，5人制棒球在本屆青奧首次成為正式項目，這也是中華隊隊史在青奧首勝。

本屆賽事中華隊與土耳其、古巴以及塞內加爾同在A組，代表團總領隊陳美燕、運動部專門委員周德倫及中華奧會秘書長徐孝慈也都在場邊為選手加油。

第一盤中華隊1局下就灌進4分，兩度讓對方3上3下，且在3、4兩個半局共打下7分，順利攻下首盤。第二盤中華隊一開始就製造大局，1局下就進帳5分，不斷給地主製造壓力，順利直落二對手。

中華隊總教練馮韋國表示，「第一場難免小朋友會緊張一點，也是第一次來這個場地，適應不會很困難，因為我們平常也是在差不多的場地訓練。」馮韋國指出，選手的表現有在預期中，且賽前知道實力上會有點落差，「我覺得可以再更好，有一些小細節我覺得我們可以再更好。」

「我覺得我們籤運算不錯，對手實力是循序漸進在增強，下一場我們也是做好準備。」馮韋國說，接著對土耳其的比賽就不算輕鬆。

選手許梓奕賽後表示，「我覺得第一場有點太過於興奮，有點軟腳，但打開來後就是順順地打。」許梓奕兩盤各4支安打，他認為第一場比賽表現還算OK，地主觀眾的鼓譟也還好。選手陳婉姿說：「因為我打過世界盃，所以對國際賽都感到很興奮，出賽前我已經讓自己準備好了，所以面對到比賽我就是放開打。」她兩盤累計6安打、8打點。中華隊將在達卡時間31日將面對土耳其隊。