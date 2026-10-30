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高球／緯創女子公開賽第二輪 石澄璇再添66桿搶下領先位置

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
石澄璇以兩輪總桿132桿的佳績，躍居單獨領先。圖／TLPGA提供／葉勇宏攝影
石澄璇以兩輪總桿132桿的佳績，躍居單獨領先。圖／TLPGA提供／葉勇宏攝影

2026緯創女子公開賽今天在揚昇高爾夫鄉村俱樂部進行第二輪比賽，昨天結束暫列第二名的石澄璇本輪經過鏖戰再度繳出66桿佳績，以總桿數132桿升至榜首，目前暫以一桿差距獨居領先地位。今早以T9位置出發的「微笑球后」曾雅妮未能延續手感，今天僅出現三鳥並吞三記Bogey，結束後以單輪72桿、兩天共140桿並列第二十七名。

石澄璇今天能夠在排名上有效推進，主要來自於維持既定的進攻策略，同時把握住每一個能夠賺分的寶貴機會，「今天雖然中間有段時間，感覺有點小混亂，鐵桿無法將球打得更接近洞口，不過還好很快就穩定下來，尤其是推桿表現也不錯，許多Birdie機會都能推進。今天第四洞的Bogey就是因為鐵桿失擊掉進左側沙坑，但下一桿其實救得不錯，停在果嶺後只剩兩呎左右的下坡推桿距離，但接下來的推桿卻不夠謹慎，路線算得不夠導致最後損失桿數。不管怎樣，幸好普遍擊球結果都不錯，我想我後兩輪的策略沒有意外的話應該不會改變，只希望自己能夠細心一點，耐心一點，每一桿處理得更完美。」

帕查拉朱達今天技驚四座的63桿表現，讓所有球迷回憶起她去年以前固定在台灣出賽時的強勢表現，對於本輪能夠大量賺分，帕查拉朱達表示，「儘管昨天沒那麼順利，今天早上出發的時候我還是盡量調整心情，讓自己享受比賽，這就像今年在韓巡賽面對那麼多很有競爭力的球員、許多又長又窄的球場時一樣，但唯一不同的是，台灣就像我第二個家的感覺一樣，我回到揚昇球場打球多了不少熟悉的親切感，所以雖然偶爾短推還是會失靈，我還是能不斷正向思考，努力在接下來推進更多球。」

今天第二輪結束後，大會取成績最佳之前60名職業選手（含同桿者），也就是總桿數143桿、並列第五十三名內共六十三位選手進入最後兩輪。所有球迷本賽事舉辦期間可在本賽事官網（wistronladiesopen.com）、TLPGA台灣女子職業高爾夫協會臉書粉絲團隨時關注比賽內容及賽事相關資訊，博斯高球二台也將在每輪11：00至17：00進行直播，歡迎大家準時收看。

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