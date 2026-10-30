高球／富邦長春賽托馬倫三連霸 陳志明、鍾春興並列超級長春冠軍

泰國名將托馬倫（Thammanoon Sriroj）今天在富邦長春公開賽最後一輪決賽，面對同組對手台灣好手林文科與同胞馬山（Prayad Marksaeng）的左右夾擊，儘管最後兩洞遭遇亂流、連續吞下兩記柏忌，最終仍然挺住壓力，繳出73桿（＋1），並以三輪214桿總桿（－2）、一桿之差氣走馬山，連續三年稱霸這場台灣長春高球界的旗艦賽事，並抱走120萬元冠軍獎金。

賽後富邦集團董事長蔡明忠為了獎勵托馬倫三連霸成就，特別加碼頒發50萬元獎金，並允諾明年他若完成四連霸，將額外頒發75萬元獎金。托馬倫興奮表示，自己明年一定會回來台灣接受挑戰。

今天老淡水球場風和日麗，前九洞形成托馬倫與林文科雙強爭霸的局面，托馬倫第二洞吞下柏忌後一度落居下風，但他臨場調整得很快，接下來的五個洞射下三隻小鳥，兩人總桿持續僵持不下。

領先組的三位選手打完前九洞來到第十洞開球台等待前組開球時，托馬倫突然向大會裁判長提出質疑，認為林文科在第五洞的球道擅自移動小白球；三位球員與裁判長隨即返回爭議點現場勘察後，確認林文科誤以為該區適用「最佳球位」規則，因此依規定罰一桿。

後續林文科第十洞保par的推桿沒能推進，吞下柏忌，第11洞雖然賺回一桿，但接下來四洞連吞四記柏忌，就此退出爭冠行列，令人惋惜。林文科最後失望地以77桿收尾，終場218桿總桿與韓國名將金鐘德及泰國選手普拉普霍爾（Chawalit Plaphol），並列第四名。

近況絕佳的托馬倫由於之前兩周已經連續贏得日本長春巡迴賽的單站冠軍，今天這座冠軍不但是他富邦長春公開賽破紀錄的三連霸，也締造連續三周贏球的個人紀錄。57歲的他透露他常會觀看YouTube平台上的高球影片分析自己與對手的揮桿動作，以便知己知彼，不斷自我提升。托馬倫也強調林文科是台灣長春賽的新血，球風極具爆發力，今天前九洞對他構成相當大的壓力，讓他印象深刻。

超級長春組方面，尋求三連霸的「二齒」鍾春興最後一洞（球場第九洞）吞下再見柏忌，最終以兩輪153桿（＋9）總桿與陳志明同桿，兩人依賽事規定最後並列第一。鍾春興順利完成超級長春組三連霸後，賽後特別感謝富邦24年來對長春選手的照顧與支持。賽事共同創辦人謝敏男今天也擊出82桿好成績，連續第二天演出「同齡同桿」美技。

業餘組的卓鈺得今天在長度139碼的第八洞，於逆風情況下以九號鐵桿漂亮將小白球一桿直接送進洞裡，創下個人高球生涯第二次一桿進洞，並以三輪221桿總桿，獲得業餘組優勝。