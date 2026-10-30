舉重世錦賽／挺舉逆轉烏克蘭選手 陳冠伶女子57公斤級奪2銀、1銅

在中國大陸寧波舉行的世界舉重錦標賽，今天進行女子57公斤級賽事，我國名古屋亞運銅牌得主陳冠伶最終以抓舉90公斤、挺舉125公斤、總和215公斤成績，拿下抓舉銅牌、挺舉銀牌以及總和銀牌。

陳冠伶今年名古屋亞運在女子57公斤級賽事，以抓舉95公斤、挺舉122公斤、總和217公斤的成績拿下銅牌，也是個人生涯首面亞運獎牌。

而今天陳冠伶則是在世錦賽女子57公斤級賽事登場，在抓舉項目她首次試舉挑戰90公斤雖然失敗，但第二次試舉同重量成功後，已確定抓舉銅牌起跳，第三次試舉她則是挑戰93公斤再度失敗收場，但仍是以抓舉90公斤奪銅，僅次於烏克蘭伊夫津科（Olha Ivzhenko）96公斤，亞運金牌北韓吳廣玉102公斤。

在挺舉項目，陳冠伶則是與伊夫津科展開激烈的拉鋸，在伊夫津科以第三次試舉舉起118公斤作收後，陳冠伶則是在第二次試舉119公斤成功後，以5公斤差距緊追其後，讓她最後一次試舉決定直接挑戰125公斤，儘管一度重心不穩，但最終仍是順利完成試舉，並以此重量拿下挺舉銀牌，以及總和215公斤銀牌。