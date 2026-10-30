路跑／十年「行有所愛」 知本溫泉公益馬拉松11月1日登場

「跑吧！孩子 2026知本溫泉公益馬拉松」將於11月1日在台東知本登場。今年適逢賽事十周年，以「行有所愛」為主題，參賽人數首度突破3000人，更迎來由視障跑者、陪跑及隨行夥伴組成的香港約160人團隊，成為本屆最大單一參賽團體，讓公益、運動共融與地方觀光的連結跨越地域。

知本馬拉松起源於知本老爺員工自發舉辦的造型路跑，並於2019年以「跑吧！孩子」為號召，持續將部分報名費捐贈予「孩子的書屋」，支持台東在地兒少學習與成長。十年來，賽事串聯知本、太麻里與金峰的山海景觀、溫泉及部落文化，逐步吸引全台及海外跑者參與，讓每一步都成為支持孩子與地方的力量。

今年首度新增「25K公益同行接力組」，由3至5人組隊、每隊至少一名女性，共同完成25公里挑戰。「孩子的書屋」也將由孩子們組隊參賽，以雙腳展現成長與團隊合作，讓「跑吧！孩子」從公益支持延伸為一起奔跑的實際行動。賽事當日上午並將舉行十周年公益捐贈儀式，延續長期陪伴的承諾。

今年香港約160人的團隊專程來台，透過視障跑者與陪跑夥伴的相互支持，感受知本的自然風景與人文溫度，也為賽事增添國際交流的意義。知本馬持續推動運動平權，規劃競速輪椅及運動輪椅組別，打造友善參與環境。本屆特別邀請社團法人輪椅人協會理事長、知名YouTuber「椅人」何秉錡擔任共融大使，以自身經驗挑戰42K競速輪椅組；「三鐵一姐」李筱瑜則持續擔任公益大使，陪伴賽事走過十年，以行動傳遞共融精神。

知本馬拉松的成長，來自跑者及各界夥伴的持續投入。其中，Garmin支持賽事已超過6年，今年再度透過配速列車陪伴跑者挑戰目標；台灣金聯資產管理股份有限公司及知本飯店業者也持續共襄盛舉，於賽道上展現各家飯店特色外，也透過串聯企業資源與在地旅宿力量，共同迎接遠道而來的選手。

今年會場移至知本溫泉忠義堂旁第二停車場，設置「十周年選手英雄牆」與「十周年留言牆」，並安排親子彩繪及在地特色市集。十周年限定跑衣及「知本之星」紀念獎牌，為這趟旅程留下專屬紀念。賽事同時持續落實環境友善措施，包括以國產木材製作優勝獎盃、鼓勵自備環保水杯，以及提供電子成績查詢；今年並與國立清華大學合作進行賽事經濟效益調查，了解跑者交通、旅遊與在地消費情形，作為推動運動觀光的參考。