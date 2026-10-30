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維也納網賽／新球王誕生 澤瑞夫晉級8強確定下周登世界第一寶座

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
德國網球名將澤瑞夫（Alexander Zverev）。 路透
德國網球名將澤瑞夫（Alexander Zverev）。 路透

德國網球名將澤瑞夫（Alexander Zverev）迎來職業生涯的巔峰，他今天在維也納公開賽男單次輪中，以6：4、7：5力克荷蘭選手葛利克史普爾（Tallon Griekspoor），順利闖進8強，這場勝利更確定他將在下周最新公布的ATP世界排名中，正式登基成為男子網壇史上第30位「世界球王」。

現年29歲的澤瑞夫今年賽季表現搶眼，不僅手握法國網球公開賽與美國網球公開賽兩座大滿貫金盃，如今更提前確定登上球王寶座。賽後受訪時，難掩喜悅的澤瑞夫感性表示，「這種感覺就像是站在世界的頂端，實在是太奇妙了。」

澤瑞夫坦言，這與單純贏得一場比賽或一座冠軍獎盃的感受完全不同，「當你知道下一次排名更新時，『世界第一』的名字就會緊緊貼在你的身旁，那種感覺真的非常特別。」

隨著現任球王辛納（Jannik Sinner）因右膝發炎，已於日前宣告本賽季報銷，澤瑞夫在積分優勢下，確定將在下周一正式取而代之，登上世界第一的王座。值得一提的是，澤瑞夫也創下一項難能可貴的歷史紀錄，他將成為男子網壇史上第30位登上世界第一的球員，同時也是自1974年當時30歲的澳洲傳奇球星紐康姆（John Newcombe）以來，近52年最年長的「初登基」世界球王。

維也納 澤瑞夫 荷蘭

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