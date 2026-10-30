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德國羽賽／戚又仁、宋碩芸單打止步 麟榤配等4組雙打晉級8強

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
麟榤配。資料照
麟榤配。資料照

BWF超級500的德國海洛公開賽昨天晚間展開16強賽程，其中在男女單打賽事登場的戚又仁與宋碩芸，雙雙以直落二遭到擊退，無緣8強，至於在雙打賽場上，陳政寬／劉廣珩則是在男雙8強賽逆轉第7種子的丹麥阿斯特魯普（Kim Astrup）／拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen），與「麟榤配」等另外3組雙打晉級8強。

昨天晚間到今天凌晨登場的16強賽，我國有多組人馬登場，不過在前半段賽事中卻是連連吞敗，包括混雙第3種子的葉宏蔚／詹又蓁、第4種子的楊博軒／胡綾芳，遭到西班牙與馬來西亞組合直落二擊敗。

至於我國單打最後希望男單戚又仁與女單宋碩芸，則是在16強賽分別遭遇法國梅爾克（Arnaud Merkle）、蘇格蘭吉爾莫（Kirsty Gilmour），最終也都以直落二敗下陣來，台將單打賽程也正式落幕。

而16強賽我國選手的首勝則是由男雙陳政寬／劉廣珩奪得，他們在面對第7種子、三屆世錦賽男雙奪牌的丹麥組合阿斯特魯普／拉斯姆森時，以19：21、21：10、21：17逆轉勝出，晉級到8強賽。

至於挺進到8強賽的還包括男雙衛冕軍「麟榤配」王齊麟／邱相榤，以及女雙第一種子許尹鏸／林芝昀、許雅晴／宋祐媗，其中女雙兩組人馬將在8強賽上演內戰，確保將會有一組挺進到4強。

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