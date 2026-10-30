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桌球／WTT蒙佩利爾冠軍賽林昀儒吞黃牌遭逆轉 松島輝空也無緣8強

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
WTT蒙佩利爾冠軍賽男單16強，我國桌球好手林昀儒苦戰5局不敵南韓張禹珍遭逆轉。聯合報系資料照
WTT蒙佩利爾冠軍賽男單16強，我國桌球好手林昀儒苦戰5局不敵南韓張禹珍遭逆轉。聯合報系資料照

WTT蒙佩利爾冠軍賽16強賽，我國桌球一哥林昀儒今天在凌晨遭遇南韓名將張禹珍，最終在苦戰5局後以11：9、9：11、9：11、11：9、10：12遭逆轉吞敗，加上世界球王松島輝空也不敵俄羅斯席多倫科（Vladimir Sidorenko），前兩輪賽事男單前8種子已經4人落馬。

世界排名第6名的林昀儒，本周在WTT蒙佩利爾冠軍賽首輪逆轉擊敗葡萄牙好手吉拉爾多（Joao Gerlado）後，今天的第二輪賽事遭遇世界排名第10名的南韓張禹珍再度陷入苦戰。

雙方過去7度交手林昀儒拿下4勝3敗，今天的第8度對決也是打得難分難解，在5局賽事中雙方都僅以2分差距分出勝負，其中林昀儒還一度因為延誤比賽時間吞下一張黃牌，最終更在關鍵決勝局以10：12敗下陣來，無緣8強。

至於日本世界球王松島輝空，16強賽遭遇俄羅斯席多倫科，同樣以1：3敗下陣來，加上在首輪落馬的日本張本智和與法國大勒布朗（Alexis Lebrun），男單前8種子已經有4人在8強賽前止步。

林昀儒 桌球 冠軍 籃球

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