金門縣運會今晚熱鬧開幕 萬聖節大南瓜吸睛

金門縣第25屆運動會今晚舉行開幕典禮，為期3天的賽事正式展開，本屆共有約4255名選手及職員參與，13項賽事陸續登場。開幕活動除了管樂、大鼓、太極拳及獨輪車等精彩演出，各鄉鎮代表隊也各出奇招，其中金城鎮公所以萬聖節為主題，讓搗蛋鬼、大南瓜創意進場，吸引全場目光；金門縣消防局也把握機會宣導119正確使用觀念，提醒民眾勿謊報或無故撥打，避免占用救災救護資源。

開幕典禮由副縣長陳祥麟主持，縣議會議長洪允典、金門體育會理事長歐陽儀雄及副理事長唐麗輝、蔡其雍、金馬聯合服務中心主任吳增允、立委陳玉珍辦公室主任董志謀、縣議員董森堡，以及縣府主管、鄉鎮長、民意代表與學校校長等人到場共襄盛舉。

開幕表演由金門高中管樂團揭開序幕，接著開瑄國小帶來氣勢磅礡的大鼓演出，金門體育會太極拳運動委員會呈現「浯島太極鎮雄風」，多年國小展現獨輪車技巧，金門體育會土風舞運動委員會則以「舞武生豐、活力人生」展現運動與舞蹈結合的活力，為賽會增添熱鬧氣氛。

各鄉鎮及學校代表隊依序進場，由烈嶼鄉及轄區各級學校率先登場，接著是金寧鄉、金沙鎮、金湖鎮、金城鎮所屬機關、學校與單位，最後由金門縣政府壓軸進場，各隊透過服裝、造型及創意展現特色，金城鎮公所配合萬聖節活動，安排搗蛋鬼與大南瓜亮相，成為隊伍中的吸睛焦點；來自澳洲的「塔師師生參訪交流團」也參與進場，體驗金門在地文化與運動會氛圍。

金門縣消防局則將防災宣導融入進場遊行，由救災救護指揮中心隊員許庭瑄、郜泯權化身「行動宣導員」，手持標語向現場貴賓及觀賽民眾宣導119正確報案觀念，提醒民眾遇到緊急事故應正確通報，切勿謊報或無故撥打，以免占用緊急電話線路，影響真正需要救援的民眾。兩人並以「遇到火災莫驚慌，撥打119最妥當」等口號，呼籲大家珍惜消防救災資源。

典禮另一個高潮是縣運聖火進場，由金門高中樂隊引導會旗進場，金門高中儀隊執旗向司令台敬禮致意。隨後，地區運動好手洪嘉恩、林于辛及莊允翔擔任火炬手，持聖火繞場後登上聖火台點燃聖火，並升起大會會旗，宣告縣運正式啟動。

陳祥麟致詞表示，金門近年在各項運動賽事屢創佳績，是地方推動全民運動的具體成果，期盼透過縣運提升運動風氣，鼓勵民眾養成規律運動習慣，也勉勵選手挑戰自我、追求卓越，藉由體育交流增進各鄉鎮情誼。洪允典則肯定各界對體育發展的投入，期盼金門體育持續進步。

運動員宣誓由長跑好手黃世昌代表，裁判員則由王勇智代表，表達遵守公平競爭、尊重裁判及全力以赴的決心。

運動發展中心表示，本屆縣運以「金門運動島、幸福跟著跑」為主題，共規劃田徑、籃球、羽球、慢速壘球、桌球、槌球、木球、網球、游泳、跆拳道、運動舞蹈、大隊接力及趣味競賽等13項賽事，盼透過運動會帶動基層體育發展，讓運動融入民眾日常生活。

金門縣第25屆運動會今晚舉行開幕典禮，運動員進場時，各鄉鎮代表隊也各出奇招，盼吸引民眾目光。記者蔡家蓁／攝影

金門縣第25屆運動會今晚舉行開幕典禮，會旗由金門高中樂隊引導和金門高中儀隊執旗緩緩進場，並向司令台敬禮致敬。記者蔡家蓁／攝影

金門縣第25屆運動會今晚舉行開幕典禮，在運動員進場時，各鄉鎮代表隊各出奇招，其中金城鎮公所以萬聖節為主題，讓搗蛋鬼、大南瓜創意進場，吸引全場目光。記者蔡家蓁／攝影