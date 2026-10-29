高球／緯創公開賽首輪 卡桑德拉64桿領先、石澄璇兩桿之差緊追在後

2026緯創女子公開賽今天在揚昇高爾夫鄉村俱樂部進行首輪比賽，歐巡好手卡桑德拉（Casandra Alexander）靠著最後一洞精彩的老鷹推桿以及全場共6小鳥，本輪繳出全場最低桿64桿搶下單獨領先，「宜蘭球后」石澄璇同樣也有Bogey-free的表現，首輪也有6鳥進帳，目前以66桿、兩桿差距暫列第二名。

台灣旅日好手蔡佩穎也成功複製五月於揚昇球場封后的手感，本輪繳出五鳥Bogey-free的67桿，與歐巡選手丁慧中、海倫布里姆（Helen Briem）、艾莉絲休森（Alice Hewson）、漢娜斯克林（Hannah Screen）、艾瑪史畢茲（Emma Spitz）並列第三名。前來衛冕冠軍的「微笑球后」曾雅妮同樣在首日有相當好的開始，整輪僅出現一記Bogey，同時有五鳥進帳，暫時以68桿與李旻、陳宇茹、姚宣榆等人並列第9名。

作為目前女子歐巡賽獎金榜榜首，第三度來到緯創女子公開賽的卡桑德拉繳出絕佳成績後表示，「揚昇球場有些球洞的球道比較窄，所以有時也會出現一些不理想的擊球，我就跟我的桿弟說『到了後九洞感覺球道更窄了，我們且戰且走吧！』還好我很快就適應這座球場，擊球的感覺也愈來愈好，並累積不少小鳥，最後隨著賺分一個一個都順利收進；再加上今天跟雅妮同組，她的許多粉絲也一路跟著我們，這種情境真的很特別，我也很享受跟她一起比賽，就像某洞她打出一記好球，我就暗自跟桿弟說『看到了嗎？這球打得真是完美！』」

石澄璇再度回到曾讓她登上后座的揚昇球場，同時在第一天就傳出捷報，賽後她也相當開心的分享，「今天大部分擊球都執行得非常好，不管是第一桿或第二桿、上果嶺後的推桿，除了最後一洞第二桿出現失擊結果打下水，幸好最後推桿硬是把Par搶救回來，所以總而言之，今天的手感真的非常好。我其實跟大家一樣，想趁著今天這麼好的天候狀態努力搶分，但到了下午後九洞的場上天候條件出了一點變化，因此我的策略也變得比較審慎一點，然而最後結果都還不錯。」

能夠來到這個去年讓她重返巔峰的球場，曾雅妮也對自己今天68桿的表現進行評價，「我覺得自己今年的整體感覺比去年來得更好，不論是身體狀況、心理狀態或球技都更上一層樓，不過我覺得今天有些時候我打得過於積極了，所以明天策略上會調整一下，同時也希望在好的天氣下能夠多打一點Birdie。」