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射擊／世大錦葉廷緯空氣手槍奪銀 攜隊友男團摘金

中央社／ 台北29日電

在公西靶場舉行的2026世界大學射擊錦標賽，年僅21歲的名古屋亞運國手葉廷緯，今天拿到男子10公尺空氣手槍個人銀牌，更攜手謝翔宸、許明睿摘下團體金牌

2026世界大學射擊錦標賽今天進入第3天賽事，台灣射擊好手葉廷緯在男子10公尺空氣手槍繳出亮眼表現，資格賽繳出578分、高居第1名闖進決賽，隊友謝翔宸、許明睿也搶下決賽門票，三人合力射下1727分，技壓強敵韓國隊，獲得男子團體金牌。

緊接著迎接個人決賽，葉廷緯依舊維持穩定發揮，最後以233.4分再摘下1面銀牌，僅次於打破大會紀錄的義大利選手阿瑞奇（Luca Arrighi），而謝翔宸、許明睿則分居第6、7名。

本季對葉廷緯是突破自我的一年，尤其經歷名古屋亞運的洗禮後，如今他在射擊世大錦拿到個人首面國際賽事獎牌。葉廷緯賽後受訪時自認，心態有顯著進步，從以前容易自暴自棄，到現在學會自我安慰，而決賽就是專注自身表現，很開心順利登上頒獎台。

另外，在定向飛靶混合團體賽，由亞運國手王漢樽搭配18歲新星宋云嘉，兩人在資格賽以137分搭上晉級決賽的末班車。進入決賽後，王漢樽、宋云嘉頂住壓力，最後以37分進帳銅牌，僅次於義大利、賽普勒斯。

亞運 金牌 名古屋

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